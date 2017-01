Noi posibilităţi de agrement, prezentate la Bursa de Turism Litoral 2007

Preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - Litoral, Corina Martin, a anunţat că membrii asociaţiei pe care o conduce depun eforturi pentru crearea şi promovarea unor produse turistice adaptate cerinţelor unor clienţi dornici să trăiască în concediu experienţe noi, nu numai să primească o ofertă simplă de cazare şi masă. “Rezultatele se vor concretiza prin conceperea unor produse noi de litoral şi lansarea acestora la Bursa de Turism Litoral 2007, care se va desfăşura în perioada 19-22 septembrie. Evenimentul este coordonat de către Asociaţia Litoral”, a declarat Corina Martin, adăugînd: “Turiştii îşi doresc să se laude cu “bronzul veritabil”, dar mai ales cu momentele interesante de distracţie petrecute pe litoral.” Ea a amintit că, în acest moment, turiştii au posibilitatea să aleagă dintr-o gamă foarte variată de posibilităţi de agrement: “Litoral Tour” cu autobuzele supraetajate pe întreg litoralul, Delfinariul, Telegondola, Aqua Magic Mamaia, Aqua Parc Saturn, Baby Land Jupiter - Cap Aurora, insula Ovidiu, muzeele, Moscheea, scufundări de agrement, salturi cu paraşuta, zboruri de agrement, degustări de vinuri la Murfatlar, cluburile de noapte din staţiuni, Constanţa Pass, festivalurile de muzică şi Grand Prix-ul pe apă.

Deşi vîrful sezonului estival se apropie cu paşi repezi de sfîrşit numărul turiştilor care aleg să vină la mare în această perioadă este într-o continuă creştere, peste 126.000 de turişti fiind înregistraţi oficial, la sfîrşitul săptămînii trecute, în staţiunile de pe litoralul românesc. Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, în primul semestru al acestui an, pe litoralul românesc au sosit 272,5 mii de turişti, cu 32,1% mai mult faţă de anul trecut. O creştere semnificativă s-a realizat în privinţa cazării în structurile hoteliere, în primele şase luni înregistrîndu-se 986,5 mii de înnoptări, faţă de 804,7 mii în perioada similară a anului 2006, dar sejurul mediu a scăzut de la 3,9 zile la 3,6 zile. Tot în primul semestru al acestui an, au fost înregistraţi 27.851 de turişti străini, cu 1.478 persoane mai multe decît în 2006, avînd o pondere de 10,2% din totalul turiştilor. Pe de altă parte, România ocupă locul al doilea între ţările din Balcani în privinţa numărului de turişti străini care au vizitat ţara în primul semestru a acestui an, în creştere cu 15% faţă de aceeaşi perioadă din 2006, pe primul loc fiind Turcia cu o creştere de 17%. Potrivit unui studiu dat publicităţii de unul dintre site-urile de ştiri bulgăreşti, care prezintă date oferite de oficiali din industrie, Bulgaria a rămas în urmă faţă de ţările rivale din Balcani, unde numărul de turişti străini a avut în primul semestru al anului o creştere între 6% şi 17%. Bulgaria este pe ultimul loc în privinţa numărului de turişti străini care au intrat în ţară înregistrînd 2,67 milioane în primul semestru al anului, cu 1,5% mai puţin decît în perioada similară a anului trecut. Nici în Grecia situaţia nu a fost cu mult mai bună. Turismul grecesc a avut un recul în prima parte a acestui an, avînd o creştere de doar 6%, dar se aşteaptă ca pînă la sfîrşitul anului procentul să ajungă la 10%, fiind aşteptaţi 16,5 milioane de turişti.