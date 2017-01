Noi probleme judiciare pentru Annie Leibovitz

Celebra fotografă americană Annie Leibovitz a fost dată în judecată, luni, de un fond de investiţii, care susţine că îi datorează peste 800.000 de dolari, această sumă reprezentând onorariul pentru medierea contractului de finanţare prin care artista îşi va plăti datoriile imense pe care le-a acumulat. Brunswick Capital Partners LP susţine în plângerea depusă la Curtea Supremă a statului New York că Annie Leibovitz a angajat această companie, în 2009, cerându-i să găsească investitorii de care are nevoie pentru a-şi achita datoriile. În martie 2010, Annie Leibovitz a încheiat o înţelegere cu societatea de investiţii Colony Capital, cu sediul general în Los Angeles, care să o ajute pe artistă să îşi eşaloneze şi să îşi achite toate datoriile, însă fondul Brunswick Capital Partners LP nu a primit bonificaţia promisă pentru încheierea acelui contract şi nici nu şi-a primit onorariul pentru serviciile oferite şi cheltuielile efectuate. Avocaţii fondului Brunswick Capital Partners LP au introdus compania de investiţii Colony Capital pe lista acuzaţilor.

Annie Leibovitz datorează fondului Brunswick procentul de 2%, considerat “un onorariu pentru succes”, din suma de 40 de milioane de dolari împrumutată de renumita fotografă de la compania Colonby Capital şi peste 325.000 de dolari reprezentând onorariul şi cheltuielile firmei. Societatea Colony Capital a devenit unicul creanţier al celebrei fotografe americane, aceasta rămânând în posesia drepturilor de autor asupra a peste 100.000 de fotografii şi a peste un milion de negative stocate într-un depozit din Manhattan. În septembrie 2009, Annie Leibovitz a încheiat un acord de restructurare a datoriei sale de 24 de milioane de dolari pe care o are faţă de Art Capital Group, o societate financiară care i-a împrumutat bani în decembrie 2008, în schimbul unei ipoteci asupra fotografiilor şi bunurilor ei imobiliare. În afara arhivelor ei de fotografii, estimate la 50 de milioane de dolari, Annie Leibovitz şi-a ipotecat şi casa în care locuieşte, care ocupă un întreg colţ de stradă în Greenwich Village din partea de sud-vest a Manhattan-ului, dar şi o reşedinţă secundară pe care o are în Rhinebeck, în nordul oraşului New York.

Considerată unul dintre cei mai buni fotografi portretişti contemporani, Annie Leibovitz s-a specializat în fotografierea celebrităţilor şi, uneori, în crearea controverselor. De la John Lennon şi Yoko Ono fotografiaţi goi, cu doar câteva ore înainte de asasinarea cântăreţului britanic, în 1980, la regina Elisabeta a ll-a a Marii Britanii sau Demi Moore, care a pozat în timp ce era însărcinată, pe coperta “Vanity Fair”, cu greu poate fi găsită o persoană celebră care să nu fi trecut prin faţa obiectivului lui Annie Leibovitz, care a debutat în lumea fotografiei într-un număr al revistei “Rolling Stone”, în 1970.