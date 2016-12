Noi proceduri UEFA contra Rusiei şi Poloniei

UEFA a deschis, ieri, două noi proceduri disciplinare vizând federaţia rusă şi poloneză, pentru acţiunile suporterilor de la meciul dintre Rusia şi Polonia, scor 1-1, din Grupa A de la EURO 2012. Fanii polonezi sunt acuzaţi că au aprins fumigene, iar cei ruşi că au aprins şi au aruncat fumigene, dar şi că au desfăşurat un banner “ilicit” (cu caracter extremist sau naţionalist). De asemenea, acestora li se reproşează şi fapul că un fan rus a pătruns pe teren. UEFA precizează că această nouă procedură contra Rusiei nu are legătură cu cele şase puncte retrase, cu suspendare, la viitoarele preliminarii ale EURO 2016, sancţiune impusă într-o precedentă procedură. Aceste noi cazuri vor fi examinate duminică. UEFA a menţionat că procedurile nu vizează ciocnirile între huligani de pe străzile Varşoviei, care nu ţin de justiţia sportivă.

Rusia, sancţionată şase puncte cu suspendare

Reprezentativa Rusiei a fost sancţionată cu un minus de şase puncte de Comisia de Disciplină a UEFA, decizie cu suspendare, pentru următoarea campanie de calificare, cea pentru EURO 2016, din cauza comportamentului unor suporteri la meciul cu Cehia, de la EURO 2012. Federaţia rusă va trebui să plătească şi o amendă de 120.000 de euro. În cazul unor noi probleme cu fanii, Rusia va începe campania de calificare la EURO 2016 cu şase puncte în minus faţă de contracandidatele sale. UEFA a deschis, sâmbătă, o procedură disciplinară împotriva Rusiei, din cauza comportamentului fanilor la meciul cu Cehia, scor 4-1, disputat la Wroclaw, în Grupa A de la EURO 2012. În urma vizionării imaginilor de la partida de vineri, s-a constatat că suporterii ruşi au avut un comportament necorespunzător, au aruncat cu diverse obiecte şi au desfăşurat bannere interzise.

Blaszczykowski, cel mai bun jucător al meciului Polonia - Rusia

Căpitanul naţionalei Poloniei, Jakub Blaszczykowski, desemnat cel mai bun jucător al meciului cu Rusia, scor 1-1, a declarat, marţi seară, că echipei sale îi lipseşte un rezultat pozitiv, o victorie, dar a precizat că încă mai sunt şanse de calificare. „Am muncit din greu şi cred că suntem la nouăzeci la sută din potenţial. Ne lipseşte un rezultat pozitiv, o victorie, dar mai avem un meci. Ne rămân trei zile să ne pregătim pentru a demonstra publicului din Wroclaw de ce suntem capabili. Reacţia de după pauză şi golul egalizator au adus liniştea în vestiar. Avem două puncte şi suntem încă în cursa calificării. Este un egal preţios obţinut în faţa unei echipei puternice cum este cea a Rusiei. Sunt obosit, dar fericit. Am marcat un gol frumos, dar este munca întregii echipe. Am arătat că avem curaj şi pasiune şi fiecare dintre noi ne dorim calificarea în sferturile de finală”, a spus Blaszczykowski.

Relaxarea ruşilor

Căpitanul naţionalei Rusiei, Andrei Arşavin, a declarat, marţi seară, după remiza din meciul cu Polonia, că el şi colegii săi s-au relaxat în repriza a doua şi au permis adversarului să replice pe contraatac. „Am început bine meciul şi am trecut în avantaj, dar după pauză ne-am relaxat şi am permis Poloniei să replice pe contraatac. Le place să joace astfel şi o fac foarte bine. Din păcate au reuşit să ne egaleze pe o astfel de contră periculoasă. Pe finalul meciului am fost puţin obosiţi şi nu am pus suficientă presiune pe poarta polonezilor pentru a înscrie golul victoriei”, a spus Arşavin.

Probleme în lotul Poloniei

Jucătorii polonezi Damien Perquis, Eugen Polanski şi Dariusz Dudka, accidentaţi în meciul de marţi, cu Rusia, scor 1-1, sunt incerţi pentru întâlnirea cu Cehia, din ultima etapă a Grupei A de la EURO 2012. „Perquis are o tăietură adâncă la tibie, Polanski are o contuzie la genunchi, iar Dudka a suferit o entorsă. Ei vor fi supuşi unor teste medicale şi nu putem spune mai multe în acest moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al echipei poloneze, Tomasz Rzasa. Polonia şi Cehia se vor întâlni sâmbătă, la Wroclaw, de la ora 21.45, în ultima etapă a Grupei A.

Accidentare minoră pentru portarul Chalkias

Portarul grec Kostas Chalkias, constrâns să părăsească terenul în minutul 23 al meciului cu Cehia, scor 1-2, are o problemă musculară minoră, a declarat antrenorul Fernando Santos. „Este o problemă musculară. Medicul mi-a spus că este vorba de o accidentare minoră, dar va trebui să facă alte teste pentru a afla mai multe”, a afirmat selecţionerul Greciei, despre portarul său, accidentat la coapsă. Chalkias a fost înlocuit în partida de marţi de Michalis Sifakis.