Noi produse de protecţie solară

Protecţia solară este foarte importantă pentru piele, mai ales în condiţiile exploziilor solare din ultima vreme, atrag atenţia specialiştii. Recentele explozii solare care au avut loc au provocat foarte multe arsuri, inclusiv la copii, chiar şi în condiţiile în care vremea a fost răcoroasă. Astfel, trebuie atenţie sporită, în acest an, la soare, pentru toţi oamenii, în special pentru copii, care trebuie protejaţi cu pălării, haine adecvate iar părţile care rămân expuse să fie unse cu cremă de protecţie cu factor ridicat 50+.

O nouă gamă de protecţie solară, cu o formulă inovatoare, ce are la bază un complex Bio protector, bogat în rodie, care se regăseşte fie sub formă de ulei organic, fie sub formă de extract eco certificat, fără parabeni şi fără oxibenzonă a fost lansată ieri, de Farmec. Formula noii game Gerovital Sun este în deplină concordanţă cu recomandările europene de protecţie a sănătăţii pielii împotriva efectelor negative ale razelor UVA\\UVB şi conţine filtre solare de generaţie foarte avansată, care nu sunt periculoase pentru sănătate. Uleiul şi extractul eco de rodie, obţinute din seminţele fructului, conţin o cantitate mare de antioxidanţi care neutralizează acţiunea radicalilor liberi şi previn procesele de îmbătrânire a pielii, precum şi un procent ridicat de acid ellagic şi punicic care îi conferă proprietăţi protective, antiinflamatoare, cicatrizante, hidratante şi elasticizante. Ioana Borza, manager marketing al companiei româneşti a precizat că gama completă include 12 produse.

Radiaţia ultravioletă este o formă de energie electromagnetică invizibilă, cu lungimea de undă cuprinsă între 100-400 nanometri, cea mai importantă sursă de ultraviolete fiind soarele. Dintre ultravioletele emise în lumina solară, un procent de până la 99% este absorbit de atmosfera terestră, astfel încât, din punct de vedere al interacţiunii cu pielea, sunt importante doar radiaţiile ultraviolete de tip A (lungime de undă cuprinsă între 315-400 nanometri) şi ultravioletele de tip B (lungime de undă cuprinsă între 280-315 nanometri). Efectele cutanate ale ultravioletelor pot fi acute sau cronice şi depind de natura radiaţiei, de timpul de expunere şi, nu în ultimul rând, de particularităţile individuale ale persoanelor expuse. Cele mai cunoscute reacţii acute sunt reprezentate de arsura solară (eritem, edem, usturime) şi de bronzare (pigmentarea progresivă a pielii) însă expunerea la ultraviolete are o multitudine de alte consecinţe la nivelul tegumentului.