Noi promisiuni ale preşedintelui Bush, la doi ani după uraganul Katrina

Preşedintele american a dat asigurări că statul nu abandonează oraşul New Orleans şi zona de coastă a Golfului Mexic devastate de uraganul Katrina, deşi criticile continuă, la doi ani de la catastrofă. New Orleans, altădată unul dintre oraşele cele mai trepidante din SUA, a comemorat cu un sentiment de reculegere, dar şi ranchiună, una dintre cele mai grave catastrofe naturale din istoria americană. La doi ani de la una dintre cele mai negre pagini ale preşedinţiei Bush, statul federal şi preşedintele sînt acuzaţi în prezent că nu fac destul pentru reconstrucţie.

Aceasta a fost cea de a 15-a vizită a preşedintelui Bush în regiune de la uraganul Katrina, în condiţiile în care mandatul său rămîne marcat de eşecul statului federal de atunci şi de imaginea unui preşedinte care asistă la dezastru de la ferma sa din Texas şi nu îşi întrerupe concediul decît cu întîrziere. Katrina, care a atins coastele statelor Louisiana şi Mississippi la 29 august 2005, a provocat moartea a aproape 1.500 de persoane şi a cauzat zeci de miliarde de dolari pagube. Numeroase cartiere ale capitalei internaţionale a jazz-ului nu şi-au revenit încă şi numai două treimi din populaţie s-a întors în oraşul care este pe cale de a deveni unul dintre cele mai violente din ţară, cu 140 de crime în 2007. În Louisiana, 42.250 de familii locuiesc încă în rulote, iar cele mai sărace depind de ajutoarele publice pentru a supravieţui. Coasta poartă încă urmele catastrofei, iar autorităţile locale şi federale se învinovăţesc reciproc pentru încetineala cu care se desfăşoară reconstrucţia.

Primarul oraşului New Orleans, Ray Nagin, a condus în absenţa lui Bush o ceremonie plină de emoţie. Primăria a inaugurat un monument conţinînd rămăşiţele a sute de victime ce nu au fost identificate. În schimb, preşedintele a ales o şcoală redeschisă pentru a păstra un moment de reculegere exact la ora la care, cu doi ani în urmă, digurile oraşului cedau sub presiunea apelor care au inundat ulterior 80% din oraş. Liderul de la Casa Albă a recunoscut că birocraţia blochează furnizarea ajutoarelor şi a spus că luptă împotriva ei. Criticile la adresa administraţiei Bush s-au amplificat datorită paradei de la New Orleans a candidaţilor democraţi la preşedinţie, în zilele care au precedat comemorarea.