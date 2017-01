Noi provocări pentru Madonna

Nici nu a terminat bine turneul său mondial pentru promovarea albumului "Confessions on a Dance Floor" că Madonna dă dovadă de multă energie. Cîntăreaţa americană plănuieşte să păşească pe urmele soţului său, regizorul Guy Ritchie şi să regizeze. Lung-metrajul său de debut este intitulat "Blade To The Heat", ecranizarea poveştii adevărate a celebrilor boxeri Emile Griffith şi Benny ‘Kid' Paret. Acesta din urmă a murit în 1962, după un meci de box cu Emile Griffith. Madonna a încercat o vreme şi actoria, dar nu a avut foarte mare succes şi a decis să renunţe. Acum vedeta de 47 de ani susţine că este foarte atrasă de regie.

Noua ocupaţie a cîntăreţei americane vine pe o nouă serie de speculaţii despre problemele din mariajul său cu Guy Ritchie. Căsnicia sa greu încercată de vîlva stîrnită de adopţia unui bebeluş din Malawi, iniţiată în urmă cu două luni, s-ar putea încheia dacă vedeta va adopta încă un copil. Ştirea a fost dezvăluită de John Ritchie, socrul Madonnei: "Trec printr-o perioadă grea, bebeluşul adoptat David este frumos, iar Guy se poartă minunat cu el. Dar nu cred că-şi mai doreşte o nouă adopţie. Au fost supuşi amîndoi unui stres enorm din cauza vîlvei stîrnite de presă în jurul adopţiei. Acest lucru a provocat mari tensiuni şi supărări". Declaraţiile socrului cu siguranţă nu vor pica deloc bine la aniversarea de şase ani a mariajului Madonnei cu Guy Ritchie.

Prieteni ai cuplului sînt de părere că Guy Ritchie, în vîrstă de 38 de ani, s-ar gîndi să mai adopte un copil doar după ce micuţul David s-ar integra total în noua familie, dar Madonna se pare că nu împărtăşeşte aceeaşi atitudine precaută. Acest comportament impulsiv a provocat nelinişti şi printre experţii în adopţii, care sînt de părere că familiile trebuie să aştepte cel puţin un an pînă la o nouă adopţie.