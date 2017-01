Noi reglări de conturi, cu bîte şi cuţite, între interlopi

Seria scandalurilor în care sînt implicate personaje cunoscute ale lumii interlope constănţene a continuat, la sfîrşitul săptămînii trecute, cu o nouă răfuială, petrecută într-un club din cartierul Tomis Nord. Vineri noaptea, poliţiştii au fost sesizaţi că într-un bowling aflat în apropiere de Piaţa "Roşu" mai mulţi tineri, membrii a două grupuri rivale, s-au luat la bătaie. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii Secţiei 2 nu i-au mai găsit în club decît pe patru dintre protagoniştii scandalului, Stila Sarafu, de 24 de ani, Ionuţ Chiujda, de 27 ani, Ionuţ Vanghelici, de 27 ani şi Bogdan Vera, de 25 ani, toţi din Constanţa. Tinerii, care aveau hainele pline de sînge şi aveau răni la nivelul braţelor şi capului, le-au spus ofiţerilor că stăteau liniştiţi la o masă, cînd în local şi-au făcut apariţia fraţii Vasea şi "acoliţii" lor. "Eram la o masă cu prietenii mei şi beam un suc. La un moment dat, de după o draperie au apărut Miţu şi Nică Vasea, Cristel, Gogu şi Usi. S-au năpustit asupra noastră fără niciun motiv şi au început să ne lovească. Erau înarmaţi cu bîte, cu cuţite şi ne-au bătut fără milă", a povestit Stila Sarafu, una dintre victime. Tînărul susţine că a încercat să se apere de lovituri, dar gestul său i-a enervat mai tare pe agresori. "Eu am căzut la pămînt şi atunci m-au lovit cu picioarele şi cu bîtele. Am încercat să-mi feresc capul cu mîinile, dar ei m-au lovit pînă mi le-au rupt", a adăugat Sarafu. Totodată, victima susţine că scandalagiii l-au tăiat cu un cuţit în zona capului. Cît despre ceilalţi trei prieteni ai lui Sarafu, poliţiştii spun că aceştia au reuşit să scape din mîinile bătăuşilor şi au fugit. Deşi pînă la sosirea oamenilor legii, interlopii s-au făcut nevăzuţi, anchetatorii au reuşit să-i identifice, pe baza declaraţiilor făcute de victime. Ei sînt fraţii Traian şi Mihăiţă Vasea, Cristian Gheorghiu, zis "Cristel", Victor Şerban, zis "Gogu" şi Sali Usein, zis "Usi". Cele patru victime au ajuns la spital, dar internat a rămas doar Stila Sarafu, care prezenta mai multe plăgi tăiate în zona scalpului şi ambele braţe fracturate. Sarafu a depus, ieri, plîngere la poliţie împotriva agresorilor săi şi spune că, dacă nu i se va face dreptate, îi va pedepsi el pe agresori. "Oricum, lucrurile nu vor rămîne aşa. Dacă poliţiştii nu îmi fac dreptate, am să-mi fac singur. Aşa cum a curs sîngele meu acolo, aşa va curge şi al lor", a spus Stila Sarafu. Deşi victima susţine că nu îi cunoştea pe agresori, poliţiştii spun că răfuiala ar fi fost cauzată de un conflict mai vechi, şi că scandalul de vineri noapte a fost o reglare de conturi. Aşa cum era de aşteptat, cei cinci interlopi au dispărut de la domiciliu, iar rezolvarea cazului este amînată pînă la găsirea lor.

Gruparea rivală nu a stat prea mult pe gînduri şi a pornit-o în căutarea fraţilor Vasea şi a acoliţilor lor. Scandalul a izbucnit noaptea următoare în alt club din Tomis Nord. Unul dintre prietenii lui Sarafu, a colindat prin prin mai multe cluburi constănţene, şi într-un final ar fi fost anunţat de un prieten că doi dintre amicii lui "Cristel" s-ar afla în clubul "Heaven", drept pentru care s-a îndreptat spre localul respectiv. Odată ajuns în club, Vanghelici s-a îndreptat ţintă spre o masă la care se aflau fraţii Eugen şi Radu Manea şI, fără să stea prea mult pe gînduri, a început să-i lovească cu pumnii şi picioarele. Mai mult, potrivit declaraţiilor victimelor şi ale martorilor, la un moment dat, agresorul a scos un briceag din buzunar, cu care i-a şi rănit pe cei doi. Tinerii au fost transportaţi la spital, unde au primit îngrijiri dar cadrele medicale au constatat că starea lor nu este gravă. Nici de data aceasta patrula Secţiei 2 nu a mai reuşit să-l găsească pe scandalagiu la faţa locului, drept care aceştia au demarat cercetările în vederea depistării lui Vanghelici. Potrivit anchetatorilor, nu este pentru prima dată cînd Vanghelici încalcă legea, el fiind sancţionat în nenumărate rînduri pentru tulburarea liniştii publice. Rămîne de văzut care vor fi rezultatele anchetelor demarate de poliţiştii constănţeni şi dacă situaţia va fi tratată, din nou, cu superficialitate ca în cazul scandalurilor de la „After Hours“ din Satul de Vacanţă sau de la Hotelul „Flora“ din staţiunea Mamaia, incidente care au dovedit de fiecare dată că fenomenul reglărilor de conturi între bande rivale este total scăpat de sub control de poliţia constănţeană.