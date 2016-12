Noi reguli pentru șoferi în intersecția de la Fantasio. Ce ai voie să faci acum

15:44:10 / 03 Decembrie 2016

TOATE SUNT ANAPODA

Dragi Constanteni stau in zona peninsulara a orasului linga Piata Ovidiu de care toti care au fost la conducerea orasului si conduc primaria orasului isi bat JOC, marea reabilitare a strazilor falezei etc. etc. etc. a fost facuta doar sa se spele niste banuti de calitate si utilitate sa nu vorbim au inlocuit scurgeri si acum zona se inunda, au inlocuit cabluri electrice si am stat fara curent cu zecile de ore, conductele de apa sau schimbat dar sunt mai la suprafata ca de sapatul costa si acum incep reabilitarea cladirilor cu utilaje grele cife si basculante sa se strice si ce a mai ramas nestricat. regurile de circulatie sunt gandite de niste MILITIENI pe care daca ii intrebi de ce trebuie sa circuli asa ca se poate si pe strada cealalta daca nu ar fi restructurat traficul sa nu se deranjeze persoanele alese din vilele de pe malul marii, ne plimbam cu masinile ca prosti prin cartier sa ajungem in oras, SALVAREA SI POMPIERI oricum la noi or sa ajunga mai tarziu alambicati pe strazi si semne de circulatie montate doar ca sa mareasca factura devizului de executie, ar mai fi si iluminatul care lasa de dorit nu se vede nimic de la noi stailpi montati. nu a fost consultat nimeni di zona la ce impact ar avea unele lucrari. mai sunt multe dar chiar mi se face scarba