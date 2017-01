Noi şanse pentru şomerii din Constanţa

Săptămâna aceasta, Serviciul European de Ocupare a Forţelor de Muncă (EURES) anunţă şomerii din Constanţa că sunt disponibile 311 locuri de muncă în străinătate. Cele mai multe sunt oferite de către Marea Britanie. Aici există un număr de 219 locuri de muncă plătite cu salarii cuprinse între 21.388 şi 40.000 de lire pe an, iar posturile disponibile sunt: asistent medical generalist, asistent medical terapie intensivă, analist programator, analist financiar. Irlanda pune la bătaie 45 de locuri de muncă, salariile începând de la 50.578 şi ajungând până la 60.305 euro pe an, adică aproximativ 3.000 - 4.000 euro pe lună. Irlandezii au nevoie de doctori oftalmologi, psihiatri şi asistenţi medicali. Şi Spania oferă 38 de locuri de muncă, printre care inginer sector farmaceutic, inginer sector auto şi inginer proiectare utilaje, iar aici salariile sunt cuprinse între 31.000 şi 43.000 euro pe an, în funcţie de calificare. În Germania există un număr de cinci posturi dedicate şomerilor români, iar salariile sunt de aproximativ 50.000 de euro pe an. Posturile disponibile aici sunt: inginer mecanic, inginer proces-inginerie termică, inginer maşini şi instalaţii. Norvegia oferă doar două posturi de bucătar preparate indiene, iar salariul poate ajunge până la 40.000 euro pe an. Bucătar se caută şi în Danemarca, însă există doar un singur loc disponibil, iar salariul este de 100 coroane daneze pe oră. Belgienii au nevoie de un responsabil comunicare debutant în afaceri europene, iar aici salariul este nespecificat. Principala cerinţă pentru toate posturile oferite de către EURES este vorbirea fluentă a limbilor engleză sau germană, în funcţie de situaţie. Toţi cei care doresc un loc de muncă în străinătate trebuie să se adreseze Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, strada Lacului, nr. 14, sau Biroului Specializat din cadrul AJOFM, la numărul de telefon 0241/48.15.53.