Noi scumpiri la alimente

Deloc surprinzător, luna mai vine cu noi scumpiri, ceea ce nu prea aduce a ieşire din criză… Crescătorii de păsări au anunţat că vor majora preţurile cu până la 15% pentru că au rămas fără subvenţii, iar cerealele s-au scumpit şi ele. Conform acestora, va fi necesară o perioadă de timp pentru ca magazinele en gros să se adapteze la noile preţuri, ceea ce ar putea duce la o scădere temporară a vânzărilor. Mai mult ca sigur, crescătorii de păsări nu vor fi singurii care vor majora preţurile, cerealele scumpe afectând toţi producătorii de carne, dar şi industria panificaţiei. Asupra acestui fenomen au atras atenţia liderii din agricultură chiar de anul trecut, când ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, anunţa triumfător exporturi record la cereale. În octombrie 2010, preşedintele Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România, Viorel Matei, spunea că, din cauza exporturilor, din primăvară vom rămâne fără grâu românesc suficient pentru panificaţie, ceea ce s-a confirmat. La rândul său, vicepreşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Ioan Zamfir, declara, cu aproape două luni în urmă, că, din cauza politicii deficitare a Ministerului Agriculturii, suntem nevoiţi să importăm cereale de pe piaţa internaţională, cu un preţ mai mare decât cel cu care am exportat. “Statul român nu poate face ce stocuri doreşte, pentru că are o limită impusă de UE. Dar puteam avea nişte cereale în depozite private. Însă la noi producătorii vând direct din combină, fără să negocieze, recolta procesatorilor, care nu dispun de spaţii de depozitare, pentru a plăti creditele şi datoriile către firmele de inputuri”, a spus vicepreşedintele LAPAR. Rămâne de văzut dacă pentru a se stopa creşterea preţurilor alimentelor, Ministerul Agriculturii va lua măcar în acest an nişte măsuri care să sprijine cu adevărat producătorii autohtoni.