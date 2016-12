Noi sensuri unice la Medgidia

SISTEMATIZARE Una dintre principalele probleme semnalate primarului Marian Iordache de către cetăţenii Medgidiei este traficul aglomerat din municipiu, mai ales în zona centrală. De aceea, în urmă cu câţiva ani, autorităţile publice locale au pus în practică diverse soluţii pentru a rezolva această situaţie. Una dintre metodele aplicate a fost aceea de a amenaja spaţii de parcare, astfel încât maşinile să nu mai staţioneze direct pe stradă şi să blocheze astfel circulaţia. În plus, printr-o hotărâre a Consiliului Local, au fost introduse sensuri unice pe mai multe artere ale oraşului. Etapa I s-a încheiat în 2009, iar cea de-a doua a început în această săptămână şi are în vedere extinderea sensurilor unice în zona centrală. Astfel, prima stradă care a intrat în acest an în programul de resistematizare este Kemal Agiamet, o arteră rutieră care asigură accesul pentru mai multe instituţii publice, plus Şcoala generală Constantin Brâncuşi, unde învaţă cei mai mulţi elevi din oraş. „În general, la ore de vârf, traficul este extrem de încărcat în zona centrală şi s-a ajuns de multe ori la blocaje rutiere în câteva intersecţii din oraş”, a spus Marian Iordache, care a adăugat că, tot în această perioadă, vor fi introduse sensuri unice şi pe câteva dintre străduţele din jurul fostei societăţi IMUM. „În perioada 1 - 15 mai, şoferii vor fi atenţionaţi cu privire la introducerea sensurilor unice, iar după aceea se va trece la sancţionarea celor care încalcă regulile rutiere”, a adăugat Iordache.

ARTERE Până în prezent, sensuri unice au fost introduse pe străzile din zona centrală şi din partea de nord a oraşului: Decebal, Republicii, Călugăreni, Ovidiu, Tineretului, Rahovei, Lt. Oprea Haraciu, Poporului, Tudor Vladimirescu, Pieţei, Halei, aleea de acces bl. P1 - P4, Avram Iancu, Griviţei, Mehmet Nyazi, Silozului şi Industriei.