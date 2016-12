Noi servicii medicale europene pentru constănţeni

Sănătatea a fost, este şi va fi o prioritate pentru autorităţile locale - Consiliul Judeţean şi Primăria Constanţa. Şi nu sunt doar vorbe în vânt. Promisiunile făcute de oficialii locali se adeveresc pe zi ce trece. Eforturile pentru modernizarea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanţa, care deserveşte şi populaţia Dobrogei, iar vara, populaţia din întreaga ţară, sunt tot mai mari, iar rezultatele sunt vizibile: inaugurarea mai multor clinici de însemnătate mare în cadrul unei unităţi sanitare de urgenţă. Nimeni nu poate nega că mai sunt multe de făcut, însă trebuie luat în calcul faptul că investiţiile sunt uriaşe, iar autorităţile centrale au ocolit judeţul nostru. Aşa se face că secţiile/clinicile care au fost modernizate/reabilitate au fost alese în funcţie de priorităţi. Pentru constănţeni, dar nu numai, au fost renovate clinici/secţii importante, precum chirurgia cardiovasculară, ortopedia, anestezie terapie intensivă, urgenţa şi, nu în ultimul rând, oncologia. În ultima perioadă s-a lucrat intens la renovarea altor două clinici extrem de importante: Cardiologia şi Chirurgie II, astfel că SCJU adaugă în alcătuirea sa alte două clinici ultramoderne.

DESCENTRALIZAREA FUNCŢIONEAZĂ LA CONSTANŢA Ieri a avut loc inaugurarea lor, în prezenţa unor oameni politici, a medicilor, a unor manageri de spitale din judeţ, a unor directori de instituţii, dar şi a celor care s-au implicat direct în realizarea proiectelor - preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, directorul medical al SCJU, dr. Mihnea Avram, şeful Clinicii de Cardiologie, dr. Irinel Parepa, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina etc. Inaugurarea de ieri a avut şi un oaspete de seamă, respectiv secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii (MS), Răzvan Vulcănescu. Oficialul de la Bucureşti i-a felicitat pe toţi cei care au contribuit la finalizarea proiectelor, recunoscând că, în ciuda dificultăţilor financiare, există şi echipe mixte (medicale - autorităţi) care demonstrează că se poate face performanţă şi în sistemul sanitar de stat. El i-a mulţumit preşedintelui CJC pentru că a dovedit că, la Constanţa, descentralizarea a funcţionat şi continuă să funcţioneze, e adevărat, cu eforturi. Modernizarea Clinicii de Cardiologie a fost un deziderat mai vechi şi al cadrelor medicale, şeful Clinicii, dr. Irinel Parepa, mulţumind, la rândul său, tuturor celor care au făcut posibilă reabilitarea. “În urmă cu aproape doi ani au demarat lucrările. Am ajuns la liman pentru că am beneficiat de sprijinul multor oameni”, a declarat dr. Parepa.

EFORTUL AUTORITĂŢILOR NU SE VA OPRI AICI Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a dat asigurări că atât Primăria Constanţa, prin primarul Radu Mazăre, cât şi CJC vor avea ca prioritate sănătatea constănţenilor, a dobrogenilor, a românilor. Nicuşor Constantinescu şi-a exprimat din nou regretul faţă de refuzul MS de a accepta că şi la SCJU medicii pot salva vieţile constănţenilor cu infarct miocardic acut (IMA). „Din păcate, programul de IMA naţional nu include şi judeţul Constanţa, pentru că nu s-a vrut, chiar dacă centrul nostru (de cardiologie intervenţională - n.r.) a redus mortalitatea prin IMA de la 23% la 2,3% într-un an. Am promisiunea noului ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, că intrăm şi noi în program. Trebuie să se ia în calcul faptul că judeţul Constanţa este al doilea contribuabil la bugetul României”, a declarat preşedintele CJC.

LA SCJU EXISTĂ FORMAT UN TRIUNGHI AL INIMII (CLINICA DE CARDIOLOGIE, CLINICA DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ, COMPARTIMENTUL DE CARDIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ) CARE A CONTRIBUIT LA SALVAREA VIEŢILOR.

Constantinescu i-a asigurat pe reprezentanţii SCJU, dar şi pe constănţeni că efortul autorităţilor nu se va opri aici. „Ştiu că sunt frustrări pe alte secţii, dar am luat-o şi noi într-o ordine prioritară. Vom continua. Vreau să mulţumesc tuturor celor implicaţi în modernizarea SCJU”, a spus preşedintele CJC.

CHIRURGIE ŞI CARDIOLGIE DE CINCI STELE Constanţa are, de ieri, o Clinică de Cardiologie ultramodernă, similară celor din străinătate. Şeful acesteia, dr. Parepa, a precizat că în total sunt 80 de paturi şi că s-a reuşit mărirea zonei de terapie intensivă (TI), în premieră pentru Constanţa. Astfel, sectorul de TI are 16 paturi, toate monitorizate cu aparatură de ultimă generaţie. „Monitoarele sunt performante, toate echipamentele sunt de ultimă oră. Toate datele sunt colectate de o staţie centrală de monitorizare care are trei terminale pentru cele trei asistente care supraveghează zona. Avem şi un medic coordonator şi un asistent, ceea ce constituie un mare beneficiu. Sunt persoane dedicate strict acestei zone. Ele beneficiază şi de un spor salarial foarte bun, pentru că avem acceptul legii, respectiv 75%”, a declarat dr. Parepa. Totodată, clinica are aparatură de ultimă oră, precum ecografe, echipamente pentru testarea efortului, defibrilatoare etc. Clinica de Cardiologie îşi va întâmpina primii pacienţi mâine.

Cât priveşte Clinica de Chirurgie II, dotările sunt, la fel, de ultimă generaţie, a explicat medicul-şef, totodată director medical, dr. Mihnea Avram. Condiţiile de cazare a pacienţilor sunt de talie europeană. Paturile au prevăzute saltele antiescară şi au sistem automat de schimbare a poziţiei. Fiecare pacient are în dreptul patului câte un buton de panică, dar şi aparate de oxigen şi altele de monitorizare. Trebuie menţionat că în cadrul clinicii îşi desfăşoară activitatea medici din Bucureşti, cu experienţă. Printre ei se numără şi şeful Clinicii, dr. Mihnea Avram, medic cu renume în cadrul Spitalului Floreasca. El a acceptat să se alăture echipei de la Constanţa nu cu mult timp în urmă.

SECRETARUL DE STAT ÎN MS, RĂZVAN VULCĂNESCU: „ESTE O NORMALITATE. POT SĂ VĂ SPUN CĂ CELE DOUĂ CLINICI ARATĂ CHIAR MAI BINE DECÂT UNELE DIN AFARĂ. CONSTĂNŢENII POT APELA CU ÎNCREDERE LA SCJU”

Menţionăm că CJC a promis continuarea lucrărilor, astfel că anul acesta vor fi finalizate blocul operator, dar şi modernizarea clinicii Chirurgie I. Totodată, se are în plan demararea lucrărilor similare şi la clinicile de Neurologie şi Neurochirurgie. Nu în ultimul rând, preşedintele CJC a arătat secretarului de Stat că vrea să înfiinţeze şi un spital pentru copii, dar şi un spital regional. „Avem şi locaţia, şi terenul, dar şi argumente”, a spus Constantinescu.

INVESTIŢII DE 18 MILIOANE LEI

Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a apreciat cele două clinici la standarde europene. El a declarat că investiţia totală s-a ridicat la 18 milioane lei. Astfel, explică managerul, pentru reparaţiile capitale efectuate la Clinica de Cardiologie a fost nevoie de suma de 7,5 milioane lei, din care CJC a suportat şase milioane lei, iar MS - 1,5 milioane lei. Aparatura necesară Clinicii de Cardiologie a fost în valoare de trei milioane lei. Cât priveşte Clinica de Chirurgie, pentru reparaţii capitale a fost nevoie de 3,5 milioane lei, iar pentru aparatură - patru milioane lei. Întreaga investiţie a aparţinut exclusiv CJC, a declarat dr. Căpăţână.