Născut în anul 1971, în Bucureşti, Radu Muntean este absolvent al Academiei de Teatru şi Film, secţia Regie Film, în 1994. Din 1996 şi pînă în prezent, acesta a regizat peste 300 de spoturi publicitare, cîştigînd peste 40 de premii naţionale şi internaţionale la festivaluri de publicitate. Activitatea regizorală a lui Radu Muntean a fost răsplătită cu numeroase premii nu doar în domeniul publicităţii, ci şi în cel al filmului, de numele său fiind legate producţii deja arhicunoscute precum: „Hîrtia va fi albastră”, „Furia”, „Ea” sau „Boogie”. Regizorul a acordat ziarului „Telegraf” un interviu în care a vorbit pe larg despre cinematografia românească, din care publicăm, astăzi, cea de-a doua parte.

Reporter.: Îmi îngădui să revin în acest moment al convorbirii noastre la termenul aroganţă, pe care l-aţi expus la un moment dat. Vi se par plini de infatuare cineaştii de dinaintea dvs.? Încerc să cred că un Liviu Ciulei era modestia întruchipată, deşi cu totul altfel părea unora personalitatea unui cineast precum Lucian Pintilie. În fapt, una e omul şi alta creatorul. Sau poate aveţi în vedere alt mod de a fi... arogant. Eu unul găsesc, astăzi, cu mult mai multă aroganţă în felul de a aborda lucrurile la unii dintre cineaştii „valului\" din care faceţi parte. Nu este cazul dvs., precizez, în ciuda unui orgoliu propriu, ascuns cu graţie şi modestie sub faldurile grupului compact. Mi se pare o atitudine firească, dar pe care nu mă pot face că nu o văd, acceptînd-o întru totul, fără fasoane protocolare.

Radu Muntean: Nu... v-am spus. Modul lor de exprimare mi se pare inadmisibil. Noi încercăm să fim mai oneşti. Ne ferim de aroganţa demiurgică.

Rep.: Deci acesta este tipul de aroganţă la care vă raportaţi. Şi atunci?

R.M.: E simplu. Ca regizor nu vreau să ies în evidenţă, încerc să arăt nişte lucruri şi tot ce vreau este să fiu cît mai convingător, fără să mă pun pe mine în evidenţă. În „Boogie\" am încercat să fiu cît mai absent. De altfel, am şi fost întrebat ce am făcut eu în acest film, ceea ce mi s-a părut complimentul ideal. De asemenea, la Karlovy Vary, am fost întrebat ce cred eu că a făcut scenaristul. Eram trei, iar unul dintre ei eram chiar eu. Alt compliment. Deci, e clar, eu nu vreau să ies în faţă ca autor. Ca şi cum nu eu sînt acela care am realizat filmul. Este un gen de onestitate pe care mă îndoiesc că îl aveau cei de dinaintea noastră.

Rep.: Dar acesta reprezintă un mod de a crea, unul dintre atîtea, aşa cum şi acela al „cinematografului de autor\" a creat şcoală, a făcut istorie, cu roade excelente, în primul rînd, în cinematografia franceză, care l-a impus şi apoi, l-a teoretizat excelent. Pe de altă parte, mi se pare că nu moartea autorului o clamaţi, ci dimpotrivă, chiar mai intensă, fie şi mascata lui afirmare (popularizare). Gopo, Ciulei, Mureşan, Mirel Ilieşiu, Pintilie au trecut pe la Cannes aproape neobservaţi, ca nişte umbre. Au rămas, în schimb, omuleţul Apostol Bologa al lui Rebengiuc, Petre Petre al lui Ilarion Ciobanu, „Madrigalul\", într-o remarcabilă viziune documentară, tandemul uluitor Maia Morgenstern - Răzvan Vasilescu. Aşa cum rămîne, într-o antologie virtuală a nenăscutului, planul-detaliu al pruncului avortat din filmul lui Cristian Mungiu. Să fie doar accidentală această serie?

R.M.: Nu neapărat. Cristian Mungiu a nimerit momentul cu un film foarte bun, România începuse să conteze. Au fost, în primul rînd, filmele lui Cristi Puiu.

Rep.: Dar de ce ţineţi să daţi de-o parte filmele de dinainte? Nu înţeleg acest lucru.

R.M.: Poate pentru că eu sînt obligat să mă raportez la cel de acum. Trebuie să acceptăm, totuşi, şi importanţa şansei, juriul e şi el făcut din oameni.

Rep.: Vine tare din urmă un nou val, altul decît al seriei dvs. Din nou, Cannes-ul a fost cucerit, în 2008, printr-un „Palme d\'Or” românesc. Am intuit că nu doriţi să comentaţi filmele colegilor de generaţie... Dar despre Marian Crişan ce părere aveţi?

R.M.: Nu am văzut filmul „Megatron\", îmi pare rău. Premiul luat de el confirmă, sînt convins, forţa scurtmetrajului românesc. Am fost membru al juriului de la ultimul concurs încheiat, al toamnei lui 2008 şi vă pot spune că am ajuns să promovăm mai multe scurtmetraje de ficţiune, tocmai datorită valorii lor de excepţie.

Rep.: Cum vi se pare acest gen, astăzi, la noi?

R.M.: Mi se pare că a devenit cu adevărat un gen, acceptînd şi ideea antrenamentului, promovată în anii de dinainte de 1989, doar că acum libertatea de a alege subiectele este deplină.

Rep.: Şi, totuşi, generaţia de ultimă oră, aceea a scurtmetrajelor - pe care îmi îngădui să o numesc ca atare - aduce ceva nou în peisajul cinematografic actual. Dacă mă înşel, v-aş ruga să mă contraziceţi. Parcă au altă formă de energie creatoare.

R.M.: Da, pesemne. O nouă vitalitate. Mi-a plăcut filmul lui Radu Jude, „Alexandra\", dar sînt şi Adrian Sitaru şi Bogdan Mustaţă.

Rep.: Aţi fost în acest an la Cannes, în „Quinzane des Realisateurs\". Cît de important este pentru dvs. un asemenea festival de prim rang?

R.M.: Este bine să fii la Cannes. Pentru mine, principalul cîştig al unui asemenea festival, astăzi, este deschiderea pe care ţi-o asigură pentru zona de marketing, în primul rînd. La Cannes, se văd, se cumpără şi se vînd filme. Aşa am ajuns să mă asigur că, la ora acestui dialog, „Boogie\", de pildă, este vîndut în Franţa, Statele Unite ale Americii, Canada şi Anglia. La „Hîrtia va fi albastră\" nu a fost aşa. Am realizat ce înseamnă un festival de talia Cannes-ului. Este o sublimă, nesperată, consolare la trista realitate de la noi, unde, dacă ajungi la 20.000 de spectatori, poţi fi un cineast fericit.

Rep.: Sînt încă destule lucruri de discutat despre creaţia dvs. de cinema, precum şi despre aceea a colegilor de promoţie (îngăduiţi-mi să nu folosesc termenul generaţie şi să nu atentez, cumva, la suspiciunea de aroganţă, fie şi involuntară, de care înţeleg că vă feriţi). Am citit că rămîneţi consecvent lui „Boogie\", în sensul că dezvoltaţi problematica familială, ocupîndu-vă în al patrulea film al dvs. de ultimele zile din viaţa unui cuplu. Este un prilej de a constata că trăiţi cinematografic vîrsta propriilor personaje, iar aceasta îmi apare ca o formă de aroganţă, dar şi de umilinţă şi onestitate maxime. Să terminăm cu o întrebare banală, de neevitat: Cum vedeţi vitorul cinematografiei româneşti?

R.M.: În anii care vin, cinematografia românească se va maturiza, vom avea, am înţeles, chiar un număr sporit de filme, deci va fi tot mai bine.