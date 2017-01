Noi spaţii pentru instruirea studenţilor UMC

Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) a inaugurat ieri un nou spaţiu destinat mediului academic constănţean. Practic, clădirea universităţii care a avut, pînă de curînd, doar şase niveluri, din acest an va avea şapte. „Este o construcţie nouă pe care noi am făcut-o pe terasa imobilului ca să dăm amploare Universităţii şi să utilizăm această zonă, care este foarte frumoasă, pentru că, în primul rînd, se vede marea. Acest spaţiu a fost pus în valoare cu o investiţie de peste un milion de euro, fiind împărţit şi structurat pe mai multe zone. Avem birouri, săli de conferinţe şi sală de Senat, iar în felul acesta am eliberat multe spaţii, am creat o creştere a nivelului de confort al Universităţii şi, credem noi, că facem ca lumea să fie mult mai sensibilă la ceea ce se întîmplă aici”, a declarat rectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait. Inaugurarea noilor spaţii s-a făcut în prezenţa colaboratorilor universităţii, iar după cuvîntul de salut al rectorului a urmat un “Cristman's Party”. Cornel Panait a mai spus că şi această petrecere va intra în tradiţia UMC aşa cum, în acest an Ziua Marinei a fost sărbătorită la baza nautică a universităţii, acţiune care se va repeta şi în 2007. “În speranţa că cineva va aprecia acţiunile noastre, inclusiv cei care au dat banii, nu ne vom opri aici cu investiţiile. Pentru anul următor avem un proiect foarte ambiţios, de transformare a unui cămin pe care îl are Universitatea în zona Porţii 5, într-un complex de garsoniere. Şi pentru acest proiect ne trebuie peste un milion de euro, dar credem că prezentînd Ministerului Educaţiei ceea ce am reuşit să facem cu banii la această clădire, vom deveni personaje de încredere şi ne vor da banii pentru modificarea căminului”, a mai spus Cornel Panait.