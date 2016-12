Noi spectacole speciale marca „Sonar”, pentru toate vârstele

Studioul de spectacole speciale „Sonar” îşi reia activitatea artistică, în 2014, cu forţe proaspete şi noi proiecte. Iniţiatorul şi coordonatorul Studioului „Sonar”, George Eugen Doinaru, promite publicului său cel puţin patru premiere, reluarea unor titluri de succes, un spectacol special pentru turiştii de pe litoral, o microstagiune în cluburile de profil din Capitală, concerte şi spectacole invitate, miniturnee prin ţară. Aceste proiecte, precum şi colaborările cu teatrele constănţene şi spectacolele dedicate elevilor şi studenţilor vor fi încununate de editarea unui CD marca „Sonar”.

VINERI, „MERGEM? ...ŞI MUZICA SUNA ATÂT DE FRUMOS” Primul spectacol al lui 2014 va avea loc mâine, de la ora 21.00, în Club Cafe Relax, cu George Eugen Doinaru şi Maria Eftimie în rolurile principale. „E vorba de psihodrama „Mergem? ...şi muzica suna atât de frumos”, de Ştefan Caraman („Talk show”), unul dintre cei mai expresivi autori dramatici contemporani. Muzica spectacolului este compusă şi interpretată live de cantautorii Mariana Butnaru, realizatoarea emisiunii de folk „Clar de inimă” de la Radio Neptun, şi Vali Petcu, recentul posesor al marelui premiu la cel mai titrat festival al genului, Om Bun”, a precizat coordonatorul „Sonarului”. Spectacolul va fi urmat de un amplu recital folk susţinut de cei doi cantautori. Preţul unui bilet este de 10 lei.

„LEOAICĂ TÂNĂRĂ, IUBIREA”, PREMIERĂ Spectacolul „Dor de Nichita”, realizat în colaborare cu Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare”, cu actorii profesionişti Lică Gherghilescu, Clara Ghiuvelechian şi Alina Manţu, alături de Eugen Doinaru şi Maria Eftimie - care a avut premiera pe 13 decembrie 2013, în ziua comemorării lui Nichita Stănescu -, se va juca şi anul acesta. El va fi prezentat la Bucureşti, apoi, în luna martie, la Constanţa. Tot în martie va fi primul spectacol în premieră al anului, „Leoaică tânără, iubirea”, dedicat aniversării zilei de naştere a lui Nichita şi... tuturor îndrăgostiţilor.

MINITURNEE Pe lângă miniturneele pe care le va susţine în Tulcea, Galaţi, Brăila, Slobozia, Focşani, Piatra Neamţ, Suceava, Braşov şi Târgu Jiu, „Sonarul” va aduce la mare artişti şi spectacole de excepţie din ţară.

SPECTACOL DE REVISTĂ PE LITORAL În ceea ce priveşte spectacolul-surpriză pentru turişti, George Eugen Doinaru a spus că acesta „va fi un spectacol de revistă, aşa cum e normal să fie într-un oraş turistic cum e Constanţa, un spectacol care îşi va găsi locul în toate staţiunile litoralului. Suntem în tratative cu supergrupul Millenium de la Chişinău, profesionişti redutabili, cu trupa Allegro Band, cu fostele glorii ale Cenaclului Eveniment: Cristina Tudor, Mariana Puşcaşu, Lică Stamate, Vali Petcu. Mizăm pe participarea extraordinară a baletului modern Total Dance, precum şi pe prezenţa extraordinarilor artişti constănţeni Andreea Olariu, Iuliana Puşchilă şi a constănţeanului prin adopţie Mihai Trăistariu, în calitate de invitat special“. Acest spectacol va fi în colaborare şi sub egida Teatrului de Stat Constanţa.

MICROSTAGIUNE PRIN LICEE ŞI FACULTĂŢI ŞI DEBUT ÎN DRAMATURGIE După o vară fierbinte, „Sonarul” nu va intra în vacanţă, ci se va dedica publicului tânăr. „Din toamnă, vom iniţia o serie de evenimente speciale pentru elevi şi studenţi, poate chiar vom reuşi o microstagiune prin licee şi facultăţi. Tot atunci sper să se producă şi debutul meu ca dramaturg. Am în lucru o piesă - one woman show -, „Izabella. O poveste”, precum şi câteva scenarii. Vom face turneele de care am vorbit, vom scoate acel CD şi ne vom gândi la... 2015”, a conchis George Eugen Doinaru.