Noi speranţe în lupta contra tuberculozei

Primul test clinic pentru un nou tratament combinat, alcătuit din trei medicamente, ce vizează atât tuberculoza clasică, cât şi formele rezistente la antibiotice ale acesteia, oferă speranţe medicilor implicaţi în lupta contra acestei boli periculoase. ”Acest rezultat înseamnă un nou elan şi o nouă speranţă în cercetările pentru eradicarea tuberculozei”, a declarat medicul Mel Spigelman, preşedintele Alianţei contra Tuberculozei (The TB Alliance), care a anunţat şi lansarea acestui test clinic ce va debuta în curând, în Africa de Sud, Tanzania şi Brazilia. Preşedintele acestei fundaţii non-profit, parţial finanţată de Fundaţia Bill şi Melinda Gates, afirmă că şi alte studii clinice ce vor fi lansate în curând anunţă rezultate încurajatoare.

Tuberculoza face aproximativ 1,4 milioane de victime pe plan mondial, în fiecare an. Noul tratament, denumit New Combination 2 (NC-002) este alcătuit din trei agenţi, dintre care PA-824, un antibiotic experimental, care e administrat în combinaţie cu alte două substanţe bactericide deja utilizate contra tuberculozei, moxifloxacina şi pirazinamida. Potrivit oamenilor de ştiinţă, acest cocktail ar putea să îi vindece pe bolnavii suferind de tuberculoză normală şi de cea rezistentă la antibiotice, în patru luni, comparativ cu cele şase luni, respectiv 24 de luni, cât durează tratamentele actuale. În plus, în ceea ce priveşte formele multirezistente, tratamentul actual vindecă doar doi bolnavi din trei. Studiul clinic se va desfăşura timp de două luni, în opt centre repartizate din cele trei ţări alese, care sunt deosebit de afectate de tuberculoză şi de formele rezistente ale acesteia, un fenomen care se amplifică la persoanele infectate cu virusul HIV, care declanşează maladia SIDA. În prezent, 650.000 de persoane din lume suferă de una dintre formele tuberculozei multirezistente (MDR-TB) iar acest număr va continua probabil să crească. Potrivit TB Alliance, această situaţie se va agrava, pentru că tratamentele existente sunt vechi şi neadaptate în faţa unei infecţii ai cărei germeni sunt tot mai rezistenţi la antibiotice şi la alte medicamente disponibile. În plus, cei mai mulţi dintre bolnavii suferind de această formă de infecţie nu au acces la tratamentul adecvat, din cauza complexităţii şi a costului ridicat al acestuia.

În urmă cu o săptămână, Fundaţia Gates a anunţat că a făcut o donaţie de 220 de milioane de dolari, pentru cinci ani, în contul firmei Aeras, cea mai mare companie non-profit din lume din domeniul biotehnologiei, pentru a stimula cercetările ştiinţifice din domeniul vaccinurilor contra tuberculozei.