Noi succese pentru Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai apreciaţi artişti români în străinătate, se bucură de noi succese. De curînd, Mihai a concertat în Cipru, fiind şi preşedintele juriului la cel mai mare festival internaţional din Cipru, „Cyprus\'s Got Talent”. Periplul în Cipru a durat cinci zile, cîntăreţul fiind însoţit şi de logodnica sa, Ioana. În fiecare zi petrecută în Cipru, Mihai a acordat numeroase interviuri posturilor de televiziune, radio şi revistelor cipriote.

Mihai a mai primit, de curînd, invitaţia de a fi prezentatorul unui festival internaţional, care va avea loc tot în insulă. În plus, sponsorul oficial al acestui festival, un cunoscut brand internaţional, i-au propus interpretului să filmeze un spot publicitar. Mihai nu este la primul spot publicitar filmat în străinătate, interpretul promovînd, în Grecia, o firmă de haine şi în Malta, o firmă de bijuterii.

Mihai se bucură de succes în numeroase ţări europene. În plus, cea mai mare agenţie internaţională de concerte din Europa, „Looking for success”, cu sedii la Londra şi Moscova, îl are în lista sa de artişti şi pe Trăistariu, alături de nume extrem de cunoscute ale scenei muzicale: „Backstreet Boys”, „Modern Talking”, Eros Ramazzotti, Rihanna, Lady Gaga. Oricine îşi doreşte să invite unul dintre artiştii aflaţi în book-ul agenţiei pentru susţinerea unui concert, poate accesa site-ul http://www.lookingforsuccess.net/en/artists/. Pe lîngă Mihai, în atenţia agenţiei „Looking for success” se mai găsesc şi trupele „Akcent”, „Haiducii” şi „Morandi”.