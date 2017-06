Noi tentative de înșelăciune prin metoda „Accidentul“

Se pare că ziua de duminică este preferata escrocilor care încearcă să înșele lumea prin metoda „Accidentul“, profitând mai ales de femei sau bărbați mai în vârstă, despre care ei au impresia că ar fi victime ușoare. Din fericire, populația este vigilentă și îi anunță pe oamenii legii. Astfel, la data de 11.06.2017, ora 21.30, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 81 de ani, din Constanţa, cu privire la faptul că a fost apelată, pe telefonul fix, de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind avocat și care i-a adus la cunoștință faptul că ginerele ei ar fi suferit un accident, iar pentru a-l ajuta are nevoie de suma de 10.000 de lei. Femeia și-a dat seama că poate fi victima unei înșelăciuni şi a anunţat organele de poliţie. Tot duminică, 11 iunie, la ora 23.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 57 de ani, din Constanţa, cu privire la faptul că a fost apelată, pe telefonul fix, de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind soțul ei și care i-a spus că a fost implicat într-un accident, iar pentru a se împăca cu persoana vătămată are nevoie de suma de 20.000 de euro. Realizând faptul că poate fi victima unei înșelăciuni, femeia a anunţat organele de poliţie. În noaptea de duminică spre luni, la ora 00.55, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 77 de ani, din Constanţa, cu privire la faptul că a fost apelat, pe telefonul fix, de către un bărbat care s-a recomandat ca fiind fiul lui și care i-a spus că a fost implicat într-un accident, iar pentru a scăpa de închisoare are nevoie de suma de 20.000 de euro. Potențiala victimă și-a dat seama că poate fi victima unei înșelăciuni şi a anunţat organele de poliţie.

Polițiștii constănțeni au deschis anchete pentru identificarea autorilor, depistării acestora și tragerea lor la răspundere penală.

RECOMANDĂRI ALE POLIȚIȘTILOR CONSTĂNȚENI:

Pentru a conştientiza populaţia, cu precădere persoanele de vârsta a III-a, cu privire la riscul la care se expun când au încredere în persoane necunoscute şi le oferă sume de bani, în schimbul aşa-ziselor “rezolvări de probleme cauzate de accidentele rutiere”, precizăm încă o dată faptul că în cazul unor accidente cu victime NU trebuie să se ofere sub nicio formă sau pretext sume de bani. Este foarte important pentru cetăţeni să cunoască faptul că în nici un caz de accident rutier reprezentanţii instituţiilor publice nu solicită bani pentru a rezolva o speţă de natură penală. *Se recomandă ca, în astfel de cazuri, în care cetăţenii sunt sunaţi şi li se solicită diferite sume de bani telefonic, pentru “rezolvarea unor accidente rutiere“, să se apeleze imediat la 112 sau la Poliţie, pentru a se verifica dacă fiul, fiica, ruda, rudele au fost implicate într-un accident rutier. Astfel, poliţiştii pot interveni pentru prevenirea comiterii unor înşelăciuni, iar persoanele care intenţionează să comită astfel de fapte să fie identificate, depistate şi trase la răspundere penală.

