Noi terapii pentru pacienţii cu limfom non - Hodgkin

Cancerul, cea de-a doua cauză de deces în lume, devine o boală cronică, atrag atenţia specialiştii. În acest context, cercetătorii de la compania farmaceutică „Roche”, prin produsele pe care le dezvoltă, oferă pacienţilor noi opţiuni terapeutice pentru unele dintre cele mai grave forme de cancer, cum ar fi limfomul non - Hodgkin. „Roche” a anunţat, recent, rezultatele de eficacitate obţinute din studiile clinice efectuate cu o nouă moleculă experimentală destinată tratamentului pacienţilor cu limfom non - Hodgkin - o formă comună de cancer al sângelui - care nu au raspuns la tratamentele anterioare. „Noua moleculă dezvoltată este primul anticorp monoclonal obţinut prin glicoinginerie, care a fost creat special pentru a îmbunătăţi rata de distrugere a celulelor canceroase, fie prin activarea răspunsului imun al organismului împotriva cancerului, fie prin inducerea directă a distrugerii celulelor canceroase. Noul compus ţinteşte şi se leagă de anumite proteine ce se află în celulele canceroase şi care cauzează anumite tipuri de cancer al sângelui, cum ar fi limfomul non - Hodgkin şi leucemia limfocitară cronică”, se arată într-un comunicat al „Roche”. În document se mai arată că rezultatele studiilor derulate până acum au arătat rate de răspuns promiţătoare în cazul pacienţilor cu limfom non - Hodgkin, dificil de tratat, indolent sau agresiv, care nu au răspuns la tratamentele anterioare. Aceste date au fost prezentate la cea de-a 52-a întâlnire a Societăţii Americane de Hematologie - Orlando, Florida.