Noi teste de stres pentru bănci

Banca Naţională a României va derula noi teste de stres asupra băncilor din România în cel mult două luni, iar scenariul de bază va lua în calcul estimarea revizuită de contracţie a economiei cu 8%-8,5%, Fondul Monetar Internaţional (FMI) aplicînd noi simulări pe portofoliile băncilor la nivel regional, în 17 ţări, a spus şeful misiunii FMI în România. „Va exista un nou test de stres la nivel regional. Acest al treilea test va fi finalizat în următoarea lună sau în două luni şi vrem să fie un test sincronizat la nivel regional, pentru că sînt multe bănci prezente şi în România, dar şi în alte ţări din regiune”, a declarat Jeffrey Franks. El a menţionat că Fondul nu este îngrijorat de evoluţia creditelor neperformante, în ciuda creşterii acestora, în principal pentru că „băncile au o marjă de siguranţă prin capitalizări, provizioane dar şi rezervele minime obligatorii”. În contextul acordului cu FMI, BNR a solicitat băncilor din România să îşi menţină solvabilitatea peste 10% în 2009 şi 2010, în condiţiile în care nivelul minim reglementat în Uniunea Europeană este de 8%. Cel mai recent test de stres realizat de banca centrală în România, la solicitarea FMI, a fost realizat pe 2 ani, 2009 şi 2010, şi a luat în calcul două scenarii, referinţa pentru evoluţia principalilor indicatori financiari fiind finalul anului trecut. Scenariul de bază cuprindea o proiecţie de scădere a economiei cu 4% în acest an şi a arătat că, în acest an şi anul viitor, suma necesară pentru recapitalizări la nivelul întregului sistem bancar este de aproximativ un miliard de euro, majorările urmînd să fie realizate în două tranşe: pînă la finalul lui septembrie, respectiv pînă la sfîrşitul lunii martie 2010. Economia a scăzut cu aproape 10% în trimestrul II din 2009, însă punctul minim la nivel anual va fi atins în ultimul trimestru din acest an sau în primele trei luni din 2010, a spus şeful delegaţiei FMI în România. Pe de altă parte, Franks a estimat că, în următoarele trimestre, raportat la intervalele similare ale anului trecut, scăderea urmează să se tempereze. „După ce al doilea trimestru arată o descreştere gravă, probabil de aproape 10%, în al treilea trimestru încă vom vedea o creştere negativă. Probabil că în trimestrul al patrulea din 2009 sau în primul trimestru din 2010 vom vedea şi o revenire a creşterii”, a spus Jeffrey Franks. FMI a revizuit prognoza pentru contracţia economiei României în acest an la 8-8,5%, de la estimarea anterioară de 4,1%, „ceea ce reprezintă o recesiune severă”, a declarat şeful misiunii FMI. El a precizat că scăderea economiei din primul trimestru, cu 6,2%, a fost „mai mare decît estimam, iar al doilea trimestru, la momentul în care datele vor veni, vor fi mult sub aşteptări”. Totodată, Franks consideră că, în 2010, economia României ar putea înregistra o creştere cuprinsă între 0,5% şi 1%.