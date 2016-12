Noi tipuri de credite la Emporiki Bank

Emporiki Bank a lansat trei tipuri de credite pentru populaţie cu perioade de graţie de pînă la 12 luni, respectiv cel de nevoi personale fără ipotecă, de pînă la 50.000 euro, creditul de nevoi personale cu ipotecă de pînă la 500.000 euro şi creditul ipotecar de pînă la 1 milion euro, a anunţat banca. Creditul de nevoi personale de cel mult 50.000 euro, echivalent în lei sau dolari, cu o scadenţă de pînă la 120 luni, are ataşată o asigurare ce acoperă pierderea involuntară a locului de muncă, decesul şi incapacitatea temporară de muncă. Banca acceptă drept codebitor pentru împrumut soţul sau soţia, părinţii, copiii sau partenerii şi acordă o perioadă de graţie de cel mult 6 luni, în care clientul nu plăteşte principalul. Creditul de nevoi personale cu ipotecă de cel mult 500.000 euro, echivalent în lei sau dolari, este acordat pe cel mult 40 de ani. Emporiki Bank finanţează pînă la 80% din valoarea proprietăţii, iar împrumutul nu are ataşat comision lunar de administrare şi comision de analiză a dosarului. Perioada de graţie este de pînă la 12 luni. Creditul ipotecar de pînă la 1 milion euro, echivalent în lei sau dolari, are, de asemenea, o scadenţă de pînă la 40 ani. Clientul poate opta pentru o perioadă de graţie de maximum 12 luni la principal, nu plăteşte comision lunar de administrare şi comision de analiză, iar banca finanţează pînă la 80% din minimul dintre valoarea evaluată şi valoarea de cumpărare a imobilului. Gradul de îndatorare acceptat de bancă este de cel mult 69% şi se iau în calcul venituri ca salariul, pensia, drepturile de autor, venituri din profesii liberale, chirii, dividende, venituri obţinute de navigatori, precum şi alte tipuri de venituri.