Noi trenuri pe rute internaționale. Unde vom putea călători din România

CFR Călători are în plan introducerea unui nou tren spre Viena de la anul, cu plecare din Cluj-Napoca, dar și a unei garnituri pe ruta București - Salonic, începând cu vara acestui an. În viitorul apropiat, compania intenționează să pună la dispoziția călătorilor și un tren spre Istanbul. ”Urmează anul viitor, după ce se repară linia între Bulgaria și Turcia, să ajungem și la Istanbul, o destinație veche a noastră care asigura un trafic corespunzător. Un tren foarte bun, pe care am fost nevoiți să îl abandonăm din cauza condițiilor tehnice oferite de celelalte administrații. Plecarea spre Istanbul se va face tot din București”, a precizat directorul general al CFR, Iosif Szentes. Deoarece reprezentanții companiei încearcă să se orienteze tot mai mult spre transportul internațional de călători, este de dorit ca standardele de călătorie să fie la nivelul țărilor dezvoltate. De aceea, spre sfârșitul acestui an, reprezentanții CFR au în plan să implementeze un sistem de e-ticketing, care va oferi posibilitatea cumpărării biletelor în tren. Potrivit directorului CFR, astfel de aparate se folosesc deja peste tot în Europa, dar și la operatorii privați din România. ”Am considerat că soluția cea mai bună ar fi dotarea personalului de pe tren, inclusiv a însoțitorilor de vagon de dormit și cușete, cu astfel de aparate care să aibă exact același soft de emitere pentru legitimațiile de călătorie pe care îl avem și la casele de bilete, poate chiar un pic simplificat”, a spus șeful CFR.

APARAT CARE TE DĂ DE GOL DACĂ NU AI BILET În afară de a permite emiterea de legitimații de călătorie, aceste aparate vor asigura și verificarea legitimațiilor de călătorie. ”Am constatat, de multe ori, că legitimațiile de călătorie, mai ales abonamentele de toate tipurile sau cele care sunt cu facilități, sunt verificate cu superficialitate. Conductorul se mulțumește să se uite pe bilet și nu se uită la dată, nu se uită la distanță, iar noi dorim să eliminăm și aceste posibilități de fraudare a călătoriei. Datorită poziționării prin GPS a aparatului, el poate să indice faptul că biletul este invalid. Va comunica acest lucru cu voce tare, ca să audă și ceilalți călători”, a declarat Iosif Szentes. Ar fi nevoie de 2.500 de astfel de aparate, spun reprezentanții CFR. ”Noi am cumpărat doar 18 aparate, cu un soft dezvoltat de Informatica Feroviară, care ne oferă posibilitatea obținerii unor informații legate de utilizare”, a adăugat Szentes. Mai mult, prin folosirea aparatelor, reprezentanții companiei feroviare vor putea ști în orice moment în ce locație se află trenul. Iar pentru că tot au de gând să facă modernizări, șefii de la CFR spun că vor asigura și condiții mai bune de călătorie. Pentru ca oamenii să călătorească în condiții impecabile, directorul CFR este de părere că internalizarea serviciilor de salubrizare este soluția potrivită. ”Pot să spun că de curând am internalizat o parte din activitatea de salubrizare. (...) După primele estimări legate de costurile privind personalul și materialele necesare, suntem aproape pe unde eram cu angajarea unei firme, în schimb calitatea serviciilor de salubrizare a crescut”, potrivit lui Szentes.