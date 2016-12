Noi violenţe în Turcia

Poliţia turcă a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mai multe mii de manifestanţi adunaţi sâmbătă în piaţa Taksim din Istanbul, după câteva zile de calm relativ ce au urmat celor trei săptămâni de proteste fără precedent împotriva Guvernului Erdogan. Manifestanţii s-au adunat în piaţa Taksim pentru a comemora asaltul forţelor de ordine, din urmă cu o săptămână, asupra taberei de protestatari din parcul Gezi. Protestatarii l-au huiduit pe premierul Recep Tayyip Erdogan, cerându-i demisia şi scandând „Nu este decât începutul, continuăm lupta!”, şi au aruncat cu garoafe roşii în piaţă, în memoria morţilor, răniţilor şi arestaţilor din cursul intervenţiilor anterioare ale forţelor de ordine. După aproximativ o oră şi jumătate în care manifestanţii au fost somaţi să părăsească piaţa, Poliţia a intrat în acţiune, folosind tunuri cu apă pentru dispersarea mulţimilor. De această dată, Poliţia nu a mai folosit grenade lacrimogene, a căror folosire intensă în confruntările anterioare a fost foarte criticată de asociaţiile de medici.

Protestele care au avut loc peste tot în Turcia au afectat economia statului, a declarat premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, adresându-se miilor de simpatizanţi ai săi care s-au adunat sâmbătă, în sprijinul partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP, de guvernământ), în oraşul Samsun, a patra manifestaţie de acest gen organizată după dispersarea protestatarilor din parcul Gezi din Istanbul. „Cine a avut de câştigat în urma acestor proteste? Lobby-ul financiar. Şi cine a avut de pierdut? Economia Turciei. Acelaşi joc se derulează acum în Brazilia. Este vorba de aceeaşi capcană, întinsă în acelaşi scop”, a afirmat Erdogan. Vorbind de lobby financiar, premierul turc îi are în vedere mai ales pe marii jucători de pe bursă implicaţi în tranzacţionarea de valute, care mizează pe diferenţele dintre ratele dobânzii în diferite ţări. Scăderea bruscă a cotaţiilor la bursa din Istanbul, în timpul recentelor manifestaţii de protest, este atribuită tocmai acestui lobby al dobânzilor. În ceea ce priveşte acţiunile Poliţiei, pe care protestatarii le califică excesive, Erdogan a declarat că „Poliţia a respectat obligaţiile care îi revin”. Modul în care a acţionat Poliţia turcă în dispersarea manifestanţilor a suscitat critici într-o serie de ţări, inclusiv în Germania. Cancelarul Angela Merkel a catalogat acţiunile autorităţilor turce drept disproporţionate şi a exprimat un anume scepticism cu privire la perspectivele de aderare a Turciei la UE.

INCULPĂRI Cel puţin 22 de persoane suspectate de implicare în violentele proteste antiguvernamentale din Turcia au fost puse sub acuzare, sâmbătă, şi plasate în arest preventiv, informează presa turcă. Asociaţia avocaţilor turci (CHD) a anunţat că 22 de suspecţi au fost puşi sub acuzare şi arestaţi preventiv, sâmbătă, la Ankara, alţi trei fiind eliberaţi sub control judiciar. Cei 22 de suspecţi sunt acuzaţi de implicare în organizarea protestelor şi de participare la violenţe, conform postului CNN Türk. Operaţiunile Poliţiei şi procurorilor vizează o serie de mişcări politice de extremă stânga din Istanbul şi Ankara.