Noi votăm, noi plătim. Dar diaspora?!

14:02:24 / 31 Ianuarie 2015

Articol Exceptional

Am citit cu atentie deosebita ARTICOLUL si apoi toate comentariile., Din pacate doar 2-3 comentatori au STOFA de a aprecia ce este bun sau ce este rau in ideia VOTULUI din diaspora., Daca iau de exemplu doar comentatorul de-la punctul; 1 CONSTATAM ca este un INDIVID dus cu pluta si MANANCA NUMAI CACAT ca porcul in troc., Ii reamintesc acestui REACTIONAR ca poate sa se uite la televizor si sa vada ca nu PSD-istii si comunistii stau la portile D.N.A. si justitiei pentru a da seama de HOTIILE pe care lea comis prin DISTRUGEREA FARA PRECEDENT A ECONOMIEIE PRIN 3 METODE; 1- Furt din averea statului 2- Distrugerea voita a fabricilor, uzinelor si a instititutiilor de stat ,asa cum au dictat TARILE OCCIDENTALE pentru a nu avea CONCURENTA , si a caror TRADATORI de TARA si NEAM s-au dovedit dupa lovitura de stat militara data de armata. 3-Intensifiacarea propagandei de DENIGRARE a POPORULUI ROMAN si indeosebi a celor care pana in 1989 au facut CEA MAI PROSPERA, si , dezvoltata TARA din estul Europei de care avea FRICA nu numai americanii care ne-au acordat CLAUZA NATIUNEI CELE MAI FAVORITE , dar insasi URSS in frunte cu TRADATORUL SOCIALISMULUI - Gorbaciov, care din totdeauna ne-a vrut RAUL., Si pentru exemplificare am destule argumente, de care voi reaminti doar cateva; Sub comanda timp de 10(zece) ani a INTERLOPULUI, TRADATOTULUI si IMPOSTORULUI MAFIOT si NAPARCA MARINAREASCA si PIRAT care a calcat pe CADAVRE VII== TRAIAN BASESCU== din romania nu a mai ramas decat praful si pulberea ca dupa un uragan. Are din 98 dosre PENALE in curs de cercetare doar 7 , restul Monica Macovei si Daniel MORAR le-a sters din evidenta si le-a secretizat., Si ii reamintesc AVORTONULUI comentator nr.1 ca basescu a vandut flota marina care costa 3 miliarde de dolari in 1990 si deocamdata " justitiarii" l-au scos de sub urmarire PENALA dar Romania nu a recuperat nici flota si nici contravaloarea acesteia. si vine si spune ca PSD-istii sunt de vina. CAT DE IMPUTIT SI NESPALAT ESTI MAI PDL-ist Basist, Sa-ti fie rusine., Alt exemplu il vedeti azi retinut pe Adrian Videanu ,sabotor si mafiot PDL-ist, Roberta Anastase, Elena Udrea din PLESCOI, Cocos, Pinalti, Berceanu, Stolojan si nu mai continuu pentruca de DEZASTRU ROMANIEI din 2004 si pana in 2015 ramane RASPUNZATORI NUMAI si NUMAI GUVERNATORU; Traian Basescu si guvernele 1-7 EMIL BOC si M.R. UNGUREANU., ACESTI TRADATORI DE NEAM si TARA va trebui sa RASPUNDA de DISTRUGEREA ECONOMICA SI SOCIALA A PATRIEI NOASTRE ROMANIA>< Acesti MAFIOTI si INFOMETATI DUPA PUTERE Si = B A N I = au pus pe fuga din tara pe cei peste 5 MILIOANE de romani si i-a facut sclavi in tari Occidentale, astfel incat din 11 MILIOANE de salariati existenti in decembrie 1989 in tara nu mai sunt decat 5-6 milioane ,restul==FORTA ACTIVA== lucreaza pentru prosperitatea; Spaniei, Italiei, Germaniei, Olanda, Danemarca, Anglia , America si care constat ca vor sa VOTEZE si sa STABILEASCA ei cine trebue sa Conduca Romania., Este cea mai mare aberatie ,intretinuta FREGVENT de OCCIDENTALI pentru ca romania in 10-15 ani sa dispara de pe harta tarilor,.., Deaceia SOLICIT SI CER GUVERNULUI ROMANIEI ca toti solicitantii din Diaspora care doresc sa participe la actul de VOTARE sa plateasca taxe si impozite ca orisicare roman cinstit aflat in romania si nu acesti traseisti si din ei o mare parte TRADATORI de neam si tara , sa ne DICTEZE cine sa ne CONDUCA.,