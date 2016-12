Noii consilieri judeţeni au depus jurământul

VALIDARE “2012 a fost un an dificil din punct de vedere bugetar pentru Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Cu toate acestea am putut încheia anul cu bine, cu multe proiecte europene în derulare. Sper ca viitorul Guvern să-şi îndrepte mai mult atenţia spre judeţul Constanţa”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, la finalul ultimei şedinţe a Consiliului din acest an. Înainte de a începe şedinţa, consilierii judeţeni prezenţi au fost colindaţi de elevii Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” şi de copiii din corul Allegria. Copiii i-au mulţumit astfel preşedintelui CJC Nicuşor Constantinescu pentru sprijinul acordat în acest an pentru deplasarea la Sanremo, acolo unde au câştigat şi un premiu. După premierea colindătorilor, consilierii judeţeni au trecut la vot. Primele hotărâri aprobate s-au referit la vacantarea a două posturi de consilier judeţean, după demisiile lui Radu Babuş şi Mircea Titus Dobre - aleşi să reprezinte Constanţa în Camera Deputaţilor. Locurile celor doi au fost luate de Horia Ţuţuianu (PSD) şi Eugen Silaghi (PNL). Fiind în formulă aproape completă, adică 32 din 35, consilierii judeţeni au votat hotărârea privind aprobarea noului contract colectiv de muncă pentru anul 2013 al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al CJC.

AJUTOARE Ordinea de zi a cuprins o nouă serie de hotărâri prin care CJC a acordat ajutoare financiare cazurilor sociale analizate minuţios de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. „Şi în această ultimă şedinţă din 2012 am avut 17 cazuri sociale pentru care am acordat atât ajutoare financiare pentru tratarea unor boli dar şi pentru achiziţionarea obiectelor de îmbrăcăminte, rechizitelor şcolare şi alimentelor necesare minorilor. Din nefericire, CJC este singurul ajutor pentru aceşti oameni, care nu mai au altă speranţă. Ajutăm pe cei pe care îi putem ajuta şi mă bucur că o parte din cazurile pe care noi le-am sprijinit au fost rezolvate”, a spus Constantinescu. Cum proiectele au fost votate, preşedintele a dorit să le transmită un mesaj de final de an consilierilor judeţeni. „Pentru anul 2013 aştept să vedem primele semne ale adevăratei descentralizări. Şi mă refer aici la apariţia Regiunilor, dar nu în sensul dispariţiei judeţelor. Regiunile trebuie văzute ca nişte structuri administrative care să reglementeze anumite probleme între judeţe. Vom avea consilieri regionali aleşi şi preşedinte de regiune ales uninominal. Vrem să aducem administraţia mai aproape de cetăţean, pentru că aici, la nivel de judeţe şi de regiuni, se cunosc cel mai bine problemele. Mă gândesc de exemplu la o Regiune de Sud-Est formată din Constanţa, Tulcea, Călăraşi şi Ialomiţa”, a spus Constantinescu.