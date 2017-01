Noii senatori şi deputaţi îndeplinesc condiţiile de validare a mandatelor

Preşedintele Comisiei de validare din Senat, Constantin Dumitru, a anunţat, ieri, că toţi cei 137 de senatori îndeplinesc toate condiţiile validării mandatului: “Drept dovadă, am şi întocmit procesele verbale pe grupe şi raportul, sub rezerva că-l vom semna dacă nu va exista vreo contestaţie. Dacă vom primi vreo contestaţie, ne vom întîlni de urgenţă, o vom analiza şi vom decide”. El a mai spus că va citi astăzi, în plenul Senatului, raportul comisiei, care va fi adoptat cu majoritate de voturi, după care senatorii validaţi vor depune jurămîntul de credinţă faţă de ţară şi popor şi vor putea începe activitatea. De asemenea, preşedintele Comisiei de validare din Camera Deputaţilor, Petru Călian, a declarat că toţi cei 334 de deputaţi aleşi au fost validaţi de comisie. El a precizat că raportul comisiei urmează sã fie prezentat în această dimineaţă, în plenul Camerei. Potrivit lui Călian, la Comisia de validare au fost depuse o plîngere şi o contestaţie, care vizau mandatele de deputat ale lui Koto Iosef, de la UDMR, şi Ioan Bălan, de la PD-L. Plîngerea a fost formulată de Benedek Imre Sandor, candidat al UDMR în alegeri, care contesta mandatul de deputat a lui Koto Iosef, iar contestaţia a aparţinut unui candidat independent din Suceava, Ionel Budnariu, care solicita anularea mandatului de deputat obţinut de Ioan Bălan (PD-L). Membrii comisiei de validare au fost de părere că atît plîngerea, cît şi contestaţia nu erau de competenţa comisiei, pentru că reclamanţii se arătau nemulţumiţi de modul în care s-a aplicat legea şi s-a fãcut atribuirea mandatelor de deputat. Călian a mai spus că Imre Sandor a depus şi o contestaţie la Curtea de Apel, prin care cere atribuirea unui mandat de deputat şi anularea mandatului lui Koto Josef. El a arătat că nu există o sentinţă în acest caz şi, din acest motiv, Comisia de validare a a decis să valideze mandatul lui Koto Josef: “Comisia de validare are ca atribuţie verificarea actelor şi soluţionarea contestaţiilor care sînt de competenţa sa. Prevederile legale legate de atribuirea mandatelor nu sînt de competenţa comisiei”. Călian a precizat că, în cazul în care justiţia i-ar da cîştig de cauză lui Imre Sandor după validarea mandatului lui Koto Josef, situaţia ar trebui să fie analizată de Comisia juridicã a Camerei Deputaţilor.