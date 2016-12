Noile bilete RATC, răzuibile

08:04:41 / 12 Septembrie 2014

Reabilitarea statiilor RATC

RATC are bani pentru a-si securiza biletele de calatorie dar nu gaseste nici o solutie pentru securizarea pasagerilor care vor astepta in ploaie si zapada autobuzele.Sunt multe trasee 1, 100M, 43C, 3R etc ,unde autobuzele circula la intervale de 20-30 minute .Autoritatile au promis din 2013 ca vor reabilita statiile RATC, insa dupa un an nu s-a facut nimic .Mai rau este ca sunt locuri unde au fost mutate statiile iar acele gherete nu au fost puse la noua pozitie.