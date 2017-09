Noile cărți de identitate vor cuprinde și ce ai mâncat când erai mic!

La Guvern nou, se reiau vechile discuții. De această dată, reprezentanții Guvernului au dezbătut despre schimbarea cărții de identitate, un subiect întors pe toate părțile, dar pentru care nu s-a luat nicio decizie bătută în cuie care să și fie aplicată. O nouă idee adusă în discuție este cea privitoare la implementarea cărții de identitate electronice care să poată fi folosită și în locul cardului de sănătate. Cu toate acestea, proiectul de lege aflat în discuție nu impune schimbarea cărţii de identitate actuale, astfel că cei care nu doresc obţinerea documentului electronic nu vor avea de suferit. Totuși, șeful Direcției Informare și Relații Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Marius Tache, atenționează că eliberarea cărților de identitate electronice oferă cetățenilor garanții suplimentare de securitate. „Astăzi este în vigoare o lege prin care actele de identitate includ, în mod obligatoriu, un CIP. Pentru că de trei ani această lege trebuie pusă în aplicare și pentru că tot de trei ani a existat o dezbatere a societății civile legată de aceste CIP-uri, propunem o flexibilizare a abordării acestei legi și introducem un principiu care este absolut firesc și care răspunde și cerințelor, și opțiunilor, și credințelor tuturor cetățenilor români. Este principiul de a opta pentru o carte de identitate simplă sau cartea de identitate electronică, având un CIP care să permită accesul la diverse facilități pe care informatizarea, tehnologizarea o dau în momentul de față“, a declarat Marius Tache. El a explicat că viitoarea carte electronică va conține un singur CIP, care va permite accesarea serviciilor electronice, stocarea în condiții de siguranță a datelor biometrice ale titularului, precum și utilizarea semnăturii electronice. Printre datele pe care le-ar putea conține CIP-ul cărții de identitate electronice se numără informațiile despre titular (nume, prenume, sexul, cetățenia, data şi locul naşterii, CNP şi adresa de domiciliu), semnătura olografă, imaginea facială şi chiar amprentele.

BULETINE PENTRU COPIII SUB 14 ANI

Proiectul de lege acordă și posibilitatea eliberării unei cărţi de identitate simple sau a cărţii electronice de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi. Prin urmare, vor putea fi eliberate cărţi de identitate cu valabilitate de doi ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, cu valabilitate de patru ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani şi cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani. De asemenea, în cazul copiilor sub 12 ani, nu vor fi incluse amprentele pe CIP-ul cărții de identitate. Deși în proiectul de lege nu sunt clarificate motivele pentru care s-ar permite eliberarea de buletine pentru copiii sub 14 ani, reprezentanții Guvernului au explicat în mai multe rânduri că o asemenea măsură ar oferi mai multe garanții de securitate și ar ușura mult relațiile cu autoritățile, în condițiile în care cărțile de identitate, mai ales cele electronice, sunt foarte greu de falsificat. Oricât de frumos ar suna proiectul cărții de identitate electronice și oricât de mult ar simplifica lucrurile, există, totuși, o problemă care nu are legătură nici cu principiile religioase și nici cu teoriile conspiraționiste. Ideea se potrivește perfect unui într-un Rai al tehnologiei, or România nu are nicio legătură cu acest concept. Ne dăm seama de acest lucru numai dacă numărăm de câte ori au picat sistemul electronic al cardurilor de sănătate și bazele de date de la mai toate instituțiile statului (ANAF, AJOFM, ITM etc.).