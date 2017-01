Noile legi ale învăţămîntului continuă să-i nemulţumească pe sindicalişti

După ani întregi în care sistemul educaţional a fost schimbat radical prin reforme făcute cu jumătăţi de măsură, şcoala românească se pregăteşte să intre în Europa cu o nouă faţă. În pofida dorinţei unanime de reorganizare a învăţămîntului naţional, disputele aprinse pe marginea noului pachet legislativ în domeniu au împărţit sindicatele din educaţie în două tabere. Pe de-o parte, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) şi Federaţia \"Spiru Haret\", cei mai fervenţi susţinători ai noii legi a învăţămîntului, pe de alta, Federaţia Sindicală Universitară \"Alma Mater\", care respinge propunerile Ministerului Educaţiei. Cu doar o săptămînă înainte de începerea noului an şcolar, reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi cei ai sindicatelor din învăţămînt s-au aşezat, ieri, la Hotelul \"Forum\" din Costineşti, la masa negocierilor. Pe parcursul discuţiilor aprinse la care a participat şi ministrul Cristian Adomniţei s-a stabilit ca proiectele de lege privind învăţămîntul preuniversitar şi cel universitar să fie supuse dezbaterii publice, urmînd ca, după redactarea juridică, să ajungă pe masa Parlamentului. \"Nu spun des aceste cuvinte, dar sînt mulţumit că am reuşit să rezolvăm toate aspectele care ar fi trebuit reglementate pînă în prezent. Mai sînt unele probleme cu unele federaţii sindicale, însă vrem ca acest pachet de legi să intre în faza finală cît mai curînd. Cu toate că au fost foarte multe critici pe marginea eliminării Testelor Naţionale, acest sistem al evaluării punctuale trebuia schimbat cu evaluarea continuă”, a explicat Adomniţei. La rîndul său, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, Ecaterina Andronescu, a afirmat că noua lege a învăţămîntului trebuie să contribuie la dezvoltarea sistemului educaţional în ansamblu, pentru a se putea ridica la standardele europene. \"A fost o discuţie productivă, care a dat un aviz favorabil pentru formatul final al acestor legi. Trebuie să ne propunem atingerea unui nivel performant în educaţie pentru a putea să obţinem rezultate notabile\", a declarat Ecaterina Andronescu. Dacă reprezentanţii Uniunii Studenţilor din România au refuzat să comenteze concluziile celor două zile de dezbateri aprige, o parte dintre sindicaliştii prezenţi la negocieri s-au declarat mulţumiţi de rezultatul întîlnirii. \"Am mai depăşit o etapă importantă în promovarea acestui pachet de legi. Ne-am îndeplinit îndatoririle pentru care am fost mandataţi, mai ales că s-a rezolvat problema salarizării şi a sporurilor pentru personalul didactic. Negocierile au fost foarte dure, nu a fost de glumit cu aceste legi atît de importante, care, în perioada următoare, vor fi supuse dezbaterii publice\", a declarat preşedintele FSLI, Aurel Cornea. Entuziasmul liderului sindical din învăţămîntul preuniversitar nu a fost împărtăşit de colegul său de la \"Alma Mater\", Răzvan Bobulescu, care a precizat că negocierile au eşuat lamentabil. \"Nu s-a rezolvat nimic pentru învăţămîntul superior şi trebuie să avem o nouă întîlnire în cadrul Consiliului Naţional al federaţiei, pe 21 septembrie. Sînt dezamăgit de ce s-a întîmplat şi sper ca propunerea potrivit căreia rectorul are dreptul de a numi decanii să fie exclusă din proiect. Consider că este o mare aberaţie şi nu ştiu ce s-ar întîmpla dacă în fruntea unei facultăţi de teologie ar ajunge un specialist din alt domeniu\", a precizat Răzvan Bobulescu.