Noile modele Seat fac valuri la Exclusiv Auto Constanța

Producătorul spaniol de automobile Seat a vândut 216.000 de automobile în prima jumătate a anului, în creștere cu 8,2% față de aceeași perioadă din 2014. Este cel mai bun rezultat din 2007 până astăzi, informează compania. Modelul Seat Leon este, fără doar și poate, vedeta anului în curs, cu vânzări de 86.300 de unități, în urcare cu aproape 10% față de anul trecut. Și break-ul Seat Leon ST a marcat o creștere spectaculoasă, cu circa 46%, la 30.900 de unități. Noile modele ale Seat, respectiv versiunea updatată a Ibiza și Alhambra, au completat line-up-ul de succes din primele șase luni. „Vânzările noastre au crescut continuu în ultimii trei ani. Suntem mulţumiţi de toate modelele gamei. Noile modele Ibiza și Alhambra vor impulsiona cu siguranță afacerile. În plus, ne pregătim pentru lansarea din 2016 a unui SUV compact“, spune președintele Seat, Juergen Stackmann. Seat este singura companie din sectorul auto care dispune de o capacitate completă de design, dezvoltare, producţie şi vânzare de automobile. Membră a grupului Volkswagen, Seat are sediul la Martorell (Barcelona), exportând către 75 de ţări peste 80% dintre autovehiculele sale. În 2014, Seat a vândut la nivel internațional 390.500 de unități. La Constanța, Exclusiv Auto este dealer autorizat al mărcii, din iunie. Noul sediu dedicat Seat se află pe strada Dumbrăveni nr. 70 (la sensul giratoriu Tomis Plus). Mai multe detalii despre modelele Seat puteți obține sunând la numărul 0241/545499 sau trimițând un e-mail la office@exclusivauto.ro.