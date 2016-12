Noile programe pentru fermieri, la începutul lui 2014

Primele măsuri din noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 vor fi deschise la începutul lui 2014 şi vor viza investiţiile în ferme şi în procesare, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin. Noul PNDR 2014 - 2020 urmează să fie trimis la Bruxelles pentru aprobare, însă beneficiarii pot depune proiecte pe anumite măsuri, dacă statul membru îşi asumă răspunderea, chiar dacă programul nu este încă aprobat de CE. Constantin a precizat că în viitorul PNDR alocarea pentru înfiinţarea fermelor este mult mai mare decât pentru partea de procesare, întrucât producţia nu a făcut faţă nevoilor de procesare ale României. „Am fost puşi în situaţia de a importa foarte mult şi cred că este important să dezvoltăm fermele de reproducţie şi de creştere în România ca să putem răspunde nevoilor pe care le au procesatorii”, a adăugat ministrul Agriculturii. PNDR 2014 - 2020 va fi structurat pe 13 măsuri mult simplificate faţă de cele 24 incluse în actualul program şi va avea alocaţi 8,015 miliarde de euro. Cea mai importantă măsură din noul PNDR vizează „Investiţiile în active fizice” şi are prevăzută o sumă de 1,932 miliarde de euro, cu trei submăsuri, respectiv modernizarea fermelor, procesare şi infrastructură, cea mai mare sumă - 1,025 miliarde euro - fiind orientată către modernizarea fermelor, iar 324 de milioane de euro - pentru procesare. „Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor” are prevăzută o sumă de 1,032 miliarde de euro, circa 619 milioane de euro vor merge către „Instalarea tinerilor fermieri” şi 412,8 milioane euro pentru „Start up şi dezvoltarea de microîntreprinderi”. O altă măsură vizează „Serviciile de bază şi reînnoirea satelor din zonele rurale”, cu fonduri de un miliard de euro, iar agricultura ecologică va beneficia de peste 200 de milioane de euro în următorii şapte ani. Măsura „Gestionarea riscurilor” are alocată o sumă de 397,8 milioane de euro.