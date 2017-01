Noile rachete nord-coreene ar putea atinge bazele americane din Guam

Noile rachete balistice cu rază medie de acţiune desfăşurate de regimul nord-coreean ar putea atinge bazele militare americane din Guam, teritoriu situat în Oceanul Pacific, potrivit datelor Ministerului Apărării din Coreea de Sud. Coreea de Nord a desfăşurat noi rachete balistice cu rază medie de acţiune şi a extins antrenamentul forţelor speciale în cursul anului 2008. Rachetele pot parcurge aproximativ 3.000 de kilometri, existînd posibilitatea de a atinge bazele militare americane din Guam, teritoriu situat în Oceanul Pacific, precizează un document al ministerului sud-coreean. Documentul Ministerului sud-coreean al Apărării mai adaugă că Phenianul şi-a consolidat recent forţele navale, îmbunătăţindu-şi submarinele şi dezvoltînd noi torpile şi a intensificat antrenamentul forţelor speciale, după revizuirea tacticilor militare americane din Irak şi Afganistan. Tensiunile dintre Phenian şi Seul au crescut în ultimele săptămîni, după ce Coreea de Nord a anunţat că anulează acordurile de pace cu Sudul, avertizînd cu privire la un război în peninsulă şi ameninţînd că va testa o rachetă capabilă să atingă vestul SUA.

Coreea de Sud consideră regimul stalinist de la Phenian o “ameninţare directă şi serioasă”, după ce Coreea de Nord a desfăşurat rachete cu rază medie de acţiune şi are o armată de 1,2 milioane de membri. “Coreea de Nord dezvoltă arme convenţionale, dar şi arme de distrugere în masă, iar această situaţie reprezintă o ameninţare directă şi serioasă”, subliniază Guvernul de la Seul. În acelaşi timp, armata nord-coreeană are 1,19 milioane de militari, iar numărul membrilor unităţilor speciale care au misiunea de a se infiltra rapid în Coreea de Sud, în caz de conflict, a fost suplimentat cu 50%, ajungînd la 180.000. Publicarea raportului are loc în contextul în care Phenianul a anunţat iminenta lansare a unei rachete, alimentînd temerile privind un nou test al rachetei Taepodong-2, care poate ajunge pînă în Alaska. Regimul stalinist de la Phenian se declara, săptămîna trecută, “perfect pregătit pentru un conflict cu Coreea de Sud”.