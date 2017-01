Noisettes cântă la Bucureşti

Grupul britanic Noisettes va concerta, pe 29 mai, la Complexul Romexpo din capitală. Potrivit organizatorilor, Livada, în deschiderea show-ului Noisettes va cânta, tot în premieră în România, trupa Codeine Velvet Club.

Noisettes va concerta în seria de evenimente Beck\'sperience, ajunsă la cea de-a patra ediţie. Evenimentele anterioare Beck\'sperience i-au adus în România pe Massive Attack, Goldfrapp şi Underworld.

Accesul la eveniment se face gratuit, pe baza înscrierii pe site-ul www.becksperience.ro.

Grupul Noisettes a fost înfiinţat în 2003, la Londra, la iniţiativa solistei vocale şi basistei Shingai Shoniwa şi a chitaristului Dan Smith. În 2007 a fost lansat primul album al trupei („What\'s the Time Mr. Wolf?\"), iar cu primul turneu, Noisettes începe să-şi consolideze reputaţia de trupă cu prestaţii live spectaculoase. Recunoaşterea artistică şi comercială vine odată cu lansarea celui de-al doilea album, „Wild Young Hearts\". Noisettes a devenit una dintre formaţiile cele mai difuzate la radiourile din întreaga lume. Şi în România, piese ca „Don\'t Upset The Rhythm (Go Baby Go)\", „Never Forget You\", „Wild Young Hearts\", „Every Now and Then\" au fost difuzate intensiv.

Codeine Velvet Club este o trupă scoţiană pop-rock, formată din Lou Hickey şi Jon Lawer (mai cunoscut în calitate de lider al trupei The Fratellis). Cele două single-uri extrase de pe albumul de debut al trupei („Hollywood\" şi „Vanity Kills\") s-au bucurat de recenzii favorabile din partea presei de specialitate, criticii apreciind aranjamentele orchestrale care amintesc de pop-ul anilor \'60.