Noisettes, la Summer Well Festival

Trupa britanică Noisettes revine pentru a doua oară în România, pentru un concert la Summer Well Festival, eveniment în primă ediţie, care va avea loc pe 13 şi 14 august, pe Domeniul Ştirbey de la Buftea. Formaţia, care a mai cântat la Bucureşti, anul trecut, va face show pe 13 august. Noisettes a terminat înregistrările la un nou album pe care îl va lansa în această vară. Astfel, românii vor putea asculta piese noi, alături de hiturile care i-au făcut celebri pe membrii formaţiei precum: \"Never Forget You\", \"Don\'t Upset the Rhythm\", \"Wild Young Hearts\" şi \"Every Now and Then\". Cei trei componenţi ai trupei indie rock sunt: solista şi bass-ista Shingai Shoniwa, chitaristul Dan Smith şi toboşarul Jamie Morrison.

Pe afişul festivalului se mai regăsesc Chew Lips, Graffiti6 şi Mystery Jets, care vor cânta, de asemenea, pe 13 august. În cele două zile de festival, pe scena principală vor urca 10 formaţii pop şi rock noi şi relevante. Pe lângă concerte, Summer Well propune proiecţii de filme şi expoziţii de fotografie şi artă modernă. Totodată, vor exista stand-uri cu mâncare şi băuturi, o terasă amenajată pe malul Lacului Buftea şi o plajă. Pe toată durata festivalului, vor fi disponibile linii de transport în comun între Bucureşti şi Domeniul Stirbey şi retur. Abonamentele, valabile pentru ambele zile ale festivalului, vor fi puse în vânzare după anunţarea întregului line-up. Evenimentul se va desfăşura pe Domeniul Ştirbey de la Buftea, la 15 kilometri de Bucureşti. Domeniul este un parc de peste 25 de hectare, amenajat timp de două secole, de familiile care l-au construit şi locuit - Ştirbei şi Bibescu - fiind modernizat şi dotat, în ultimii ani, de noul său proprietar, Bucharest Arena.