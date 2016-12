Nokia, retrogradată

Moody’s a retrogradat ratingul Nokia pentru datoriile pe termen lung cu o treaptă, la nivelul Baa3, cu perspectivă negativă, din cauza declinului puternic, cu 16%, al vânzărilor de telefoane mobile din primul trimestru, care a provocat o scădere de 35% a veniturilor grupului finlandez. Ratingul datoriilor pe termen scurt a fost revizuit de la Prime-2 la Prime-3, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. Moody’s consideră că problemele structurale cu care se confruntă Nokia pe segmentul telefoanelor mobile nu sunt uşor de rezolvat, cum ar fi creşterea cotei de piaţă înregistrată de producătorii de produse ieftine sau promoţiile oferite de operatorii chinezi.

Declinul puternic al vânzărilor este în mod special un motiv de îngrijorare, având în vedere că divizia de telefoane mobile a Nokia a fost, anul trecut, principalul generator de venituri pentru grupul finlandez, cu o contribuţie de 1,5 miliarde de euro la profitul operaţional de 1,8 miliarde de euro. În plus, tranziţia Nokia de la telefoanele cu sistem de operare Symbian la cele cu sistemul Lumia al Windows este mai dificilă decât s-a estimat. Vânzările de telefoane dotate cu Symbian scad foarte rapid, în timp ce vânzările aparatelor cu sistem Lumia au o creştere lentă. Ratingul Baa3 reflectă aşteptările Moody’s ca telefoanele cu sistem Lumia să fie acceptate de piaţă în acest an cu ajutorul preţurilor şi al marketingului, urmând să ajungă pe locul al treilea pe segmentul telefoanelor inteligente, după Android (Google) şi iOS (Apple). Moody’s se aşteaptă la continuarea presiunilor asupra marjelor Nokia pe segmentul telefoanelor mobile şi al smartphone-urile ieftine. Din acest motiv, dependenţa Nokia de aparatele Smart va creşte, iar diversificarea veniturilor grupului va scădea, se arată în comunicat. Agenţia notează însă că Nokia are o structură solidă a lichidităţilor şi capitalului. Grupul finlandez a încheiat primul trimestru cu lichidităţi de 4,9 miliarde de euro.