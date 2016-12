Nominalizare retrasă la Oscar

Campania de promovare a filmelor nominalizate anul acesta la Oscar este mai combativă ca niciodată. Totul a pornit după ce Academia de Film americană a acordat nominalizarea la premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original pentru pelicula „Alone Yet Not Alone”. Este vorba despre o producţie independentă cu buget mic, care a apărut practic de nicăieri pentru a face concurenţă marilor studiouri, dar şi independenţilor deja consacraţi. În premieră, o firmă de detectivi particulari a fost angajată pentru a dovedi că nominalizarea la Oscar nu respecta condiţiile Academiei, iar în faţa dovezilor, organizatorii galei de premiere au fost nevoiţi să retragă nominalizarea. În vremuri normale, un astfel de incident ar fi trecut neobservat, dar în prezent, cursa pentru Oscar este atât de încrâncenată încât nu se iartă nimic!

O echipă de detectivi privaţi a putut dovedi că autorul piesei, compozitorul Bruce Broughton a încălcat regulile, trimiţând e-mailuri membrilor Academiei în plin proces de votare pentru stabilirea nominalizărilor. Compozitorul Bruce Broughton, membru al Comitetului Executiv din departamentul muzical al Academiei, a creat piesa pentru filmul independent cu tematică creştină „Alone Yet Not Alone”. Într-un comunicat al Academiei de film americane se arată că Bruce Broughton este bănuit că a făcut uz de poziţia pe care o deţinea în interiorul organizaţiei pentru a contacta membrii Academiei în legătură cu faptul că a trimis cântecul pentru a participa în competiţie, fapt incompatibil cu regulile forului. Pe de altă parte, Bruce Broughton a afirmat că se simte „distrus” după ce a luat la cunoştinţă decizia Academiei de a-i retrage nominalizarea. „Am fost tras în jos de concurenţii care aveau luni întregi de promovare şi publicitate în spate. Eu doar am rugat persoanele respective să găsească melodia şi să o asculte”, a declarat compozitorul. În trecut, acesta a fost nominalizat la Oscar pentru piesa compusă pentru westernul „Silverado”.

Celelalte cântece nominalizate la aceeaşi categorie sunt „Happy”, din desenul animat „Despicable Me 2 / Sunt un mic ticălos 2”, compus de Pharrell Williams, „Let It Go”, din animaţia „Frozen / Regatul de gheaţă”, compus de Kristen Anderson-Lopez şi Robert Lopez, „The Moon Song”, din lungmetrajul „Her”, compus de Karen O şi Spike Jonze, şi „Ordinary Love”, din „Mandela: Long Walk to Freedom”, aparţinând celor de la U2, Paul Hewson (Bono), Dave Evans, Adam Clayton şi Larry Mullen. Piesa originală, precum şi melodiile de pe coloana sonoră a filmelor sunt votate de 240 de membri ai departamentului muzical al Academiei, cărora li se trimit copii pe suport DVD ale pieselor, însoţite doar de titlurile acesteia şi al filmului, fără ca juriul să cunoască numele compozitorului şi al persoanei care a creat versurile. Fiecare membru nu poate vota mai mult de cinci nominalizaţi pentru fiecare categorie.

Nominalizarea piesei din „Alone Yet Not Alone”, compusă de Bruce Broughton şi Dennis Spiegel şi intepretată de Joni Eareckson Tada, de 64 de ani, un preot evanghelist paralizat, a produs stupoare de la început, pentru că s-a impus în faţa unor cântece mult mai cunoscute aparţinând unor nume mari, precum Lana del Rey sau Taylor Swift. Un binevoitor, cel mai probabil unul dintre marile studiuri care au luat ca pe o insultă pierderea unei nominalizări importante în cursa pentru Oscar, a angajat firma de detectivi privaţi, care a descoperit mai multe nereguli. De exemplu, filmul nu a beneficiat de o campanie de promvoare profesionistă după criteriile Academiei. Se întâmplă foarte rar ca Academia americană de Film să facă greşeli şi să îşi revoce deciziile. În 1973, Nino Rota a fost descalificat pentru că s-a dovedit că piesa din filmul clasic „The Godfahter / Naşul” nu era originală, fiind doar o orchestraţie nouă a unui cântec compus de compozitor cu mult timp înainte de film. Apoi, în 1992, producţia „A Place in the World” a pierdut nominalizarea la categoria Cel mai bun film străin după ce s-a aflat că fusese filmată în Argentina şi nu Uruguay, aşa cum se prezenta în mod oficial.