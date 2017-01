Nominalizări la Oscar

Cu două zile mai tîrziu decît în mod obişnuit, pentru a nu concura cu istorica învestire la Casa Albă a primului preşedinte de culoare, pe care de altfel majoritatea vedetelor de la Hollywood îl sprijină, Academia americană de Ştiinţe şi Film şi-a anunţat lista mică de nominalizări. Actorul de culoare Forest Whitaker, la rîndul său deţinător al unui premiu Oscar, alături de Sid Ganis, preşedintele Academiei, au anunţat nominalizările la Los Angeles. ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, în regia lui David Fincher, conduce în topul nominalizărilor cu 13, fiind urmat de ”Slumdog Millionaire”, de Danny Boyle, care a fost nominalizat la zece categorii. Totodată, ”Dark Knight / Cavalerul Negru”, în regia lui Christopher Nolan şi ”Milk”, semnat de Gus Van Sant au obţinut cîte opt nominalizări. Regretatul Heath Leadger a fost nominalizat postum la categoria Cel mai bun rol secundar masculin. O altă performanţă impresionantă îi aparţine lui Meryl Streep, care a obţinut a 15-a nominalizare la premiul Oscar. Cuplul Angelina Jolie – Brad Pitt rămîne cea mai aşteptată prezenţă la Oscar, fiind nominalizaţi la categoria Cea mai bună actriţă într-un rol principal, pentru filmul ”The Changeling / Schimbul”, respectiv Cel mai bun actor în rol principal, pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”. Premiile vor fi decernate pe data de 22 februarie, la Teatrul Kodak din Los Angeles.

Premiul pentru Cel mai bun film este disputat de ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, ”Frost/Nixon”, ”Milk”, ”The Reader” şi ”Slumdog Millionaire”. Premiul pentru Cea mai bună actriţă într-un rol principal i-ar putea reveni lui Anne Hathaway pentru ”Rachel Getting Married”, Angelinei Jolie pentru ”The Changeling / Schimbul”, Melissei Leo pentru ”Frozen River”, lui Meryl Streep pentru ”Doubt” sau lui Kate Winslet pentru ”The Reader”. Pentru trofeul de Cel mai bun actor într-un rol principal se luptă Frank Langella cu ”Frost/Nixon”, Sean Penn cu ”Milk”, Brad Pitt cu ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, Mickey Rourke cu ”The Wrestler” şi Richard Jenkins cu ”The Visitor”. La categoria Cea mai bună actriţă într-un rol secundar au fost nominalizate Amy Adams şi Viola Davis pentru ”Doubt”, Penelope Cruz pentru ”Vicky Cristina Barcelona”, Taraji P. Henson pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button” şi Marisa Tomei pentru ”The Wrestler”. Premiul pentru Cel mai bun actor într-un rol secundar este disputat de Josh Brolin cu ”Milk”, Robert Downey Jr. cu ”Tropic Thunder”, Philip Seymour Hoffman cu ”Doubt”, Heath Ledger cu ”The Dark Knight” şi Michael Shannon cu ”Revolutionary Road”. La categoria Cel mai bun regizor au fost nominalizaţi Danny Boyle pentru ”Slumdog Millionaire”, Stephen Daldry pentru ”The Reader”, David Fincher pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, Ron Howard pentru ”Frost/Nixon” şi Gus Van Sant pentru ”Milk”. Premiul Cel mai bun scenariu original i-ar putea reveni lui Dustin Lance Black pentru ”Milk”, Courtney Hunt pentru ”Frozen River”, Mike Leigh pentru ”Happy-Go-Lucky” şi Martin McDonagh pentru ”In Bruges”, Andrew Stanton şi Jim Reardon pentru ”WALL-E”.

Pentru Cel mai bun scenariu adaptat sînt nominalizaţi Simon Beaufoy pentru ”Slumdog Millionaire”, David Hare pentru ”The Reader”, Peter Morgan pentru ”Frost/Nixon”, John Patrick Shanley pentru ”Doubt”, Eric Roth, Robin Swicord pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”. La categoria Cel mai bun film străin într-o altă limbă decît engleza au fost anunţate producţiile ”The Baader-Meinhof Complex” din Germania, ”Entre les murs / The Class” din Franţa, ”Departures” din Japonia, ”Revanche” din Austria şi ”Waltz with Bashir” din Israel. Premiul pentru Cel mai bun film animat este disputat de ”Bolt”, ”Kung Fu Panda” şi ”Wall-E”. Categoria Cea mai bună regie artistică are ca favorite filmele ”The Changeling / Schimbul” de Clint Eastwood, ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button” de David Fincher, ”Dark Knight / Cavalerul Negru” în regia lui Christopher Nolan, ”The Duchess / Ducesa” de Saul Dibb şi ”Revolutionary Road” de Sam Mendes. Pentru Cea mai bună imagine concurează Tom Stern pentru filmele ”The Changeling / Schimbul”, Anthony Dod Mantle pentru ”Slumdog Millionaire”, Chris Menges pentru ”The Reader”, Claudio Miranda pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button” şi Wally Pfister ”Dark Knight / Cavalerul Negru”. Pentru Cel mai bun montaj au fost nominalizaţi Kirk Baxter şi Angus Wall pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, Lee Smith pentru ”Dark Knight / Cavalerul Negru”, Daniel P. Hanley şi Mike Hill pentru ”Frost/Nixon”, Elliot Graham pentru ”Milk” şi Chris Dickens pentru ”Slumdog Millionaire”.

La categoria Cele mai bune costume au fost anunţaţi Catherine Martin pentru ”Australia”, Jacqueline West pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, Michael O\'Conner pentru ”The Duchess / Ducesa”, Danny Glicker pentru ”Milk” şi Albert Wolsky pentru ”Revolutionary Road”. Cel mai bun documentar va fi ales dintre ”The Betrayal (Nerakhoon)” de Ellen Kuras şi Thavisouk Phrasavath, ”Encounters at the End of the World” de Werner Herzog, ”The Garden” de Scott Hamilton Kennedy, ”Man on Wire” de James Marsh şi ”Trouble The Water” de Carl Deal şi Tia Lessin. Cea mai bună temă muzicală va fi decisă dintre piesele ”Jai Ho” de A.R. Rahman şi ”O Saya” de A.R. Rahman & M.I. din ”Slumdog Millionaire”, ”Down To Earth” de Peter Gabriel & Thomas Newman din ”Wall-E”. Pentru Cea mai bună coloană sonoră au fost nominalizaţi compozitorii Alexandre Desplat pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, James Newton Howard pentru ”Defiance”, Danny Elfman pentru ”Milk”, A.R. Rahman pentru ”Slumdog Millionaire” şi Thomas Newman pentru ”WALL-E”. Pentru Cel mai bun machiaj sînt menţionaţi Colleen Callaghan, Fionagh Cush pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, Peter Robb-King şi John Caglione Jr. pentru ”Dark Knight / Cavalerul Negru” şi Mike Elizalde, Thom Floutz pentru ”Hellboy II: The Golden Army”. Pentru Cel mai bun montaj de sunet sînt menţionaţi Richard King pentru ”Dark Knight / Cavalerul Negru”, Frank Eulner şi Christopher Boyes pentru ”Iron Man”, Tom Sayers pentru ”Slumdog Millionaire”, Ben Burtt, Matthew Wood pentru ”Wall-E”, Wylie Stateman pentru ”Wanted”. Cel mai bun mixaj de sunet: Mark Weingarten, David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, Ed Novick, Lora Hirschberg, Gary Rizzo pentru ”Dark Knight / Cavalerul Negru”, Ian Tapp, Richard Pryke şi Resul Pookutty pentru ”Slumdog Millionaire”, Ben Burtt, Tom Myers, Michael Semanick pentru ”WALL-E” şi Chris Jenkins, Frank A. Montaño şi Petr Forejt pentru ”Wanted”. Cele mai bune efecte vizuale: Eric Barba pentru ”The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button”, Chris Corbould, Nick Davis, Paul Franklin, Tim Webber pentru ”Dark Knight / Cavalerul Negru” şi John Nelson pentru ”Iron Man”.

Cel mai bun scurtmetraj va fi ales din ”Auf der Strecke (On the Line)” de Reto Caffi, ”Manon on the Asphalt” de Elizabeth Marre şi Olivier Pont, ”New Boy” de Steph Green, ”The Pig” de Tivi Magnusson şi Dorte Høgh şi ”Spielzeugland (Toyland)” de Jochen Alexander Freydank. Cel mai bun scurtmetraj animat va fi ales dintre ”La Maison en Petits Cubes” de Kunio Kato, ”Lavatory – Lovestory” de Konstantin Bronzit, ”Oktapodi” de Emud Mokhberi şi Thierry Marchand, ”Presto” de Doug Sweetland şi ”This Way Up” de Alan Smith şi Adam Foulkes. Nu în ultimul rînd, premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj documentar este disputat de ”The Conscience of Nhem En” de Steven Okazaki, ”The Final Inch” de Irene Taylor Brodsky şi Tom Grant, ”Smile Pinki” de Megan Mylan şi ”The Witness - From the Balcony of Room 306” de Adam Pertofsky şi Margaret Hyde.