Cu 11 nominalizări, Rihanna are cele mai multe şanse la premiile MTV Video Music Awards 2012, gală ce va avea loc pe 6 septembrie, la Centrul Staples din Los Angeles. Rihanna a fost nominalizată în cinci categorii, pentru videoclipurile pieselor proprii, “We Found Love” şi “Where Have You Been”, dar apare şi în alte şase nominalizări dintre care cinci pentru colaborarea cu Drake pentru piesa “Take Care” şi încă una pentru colaborarea cu Coldplay la piesa “Princess of China”. Trofeul cel mai disputat, pentru Videoclipul Anului, îi are ca nominalizaţi pe Rihanna cu “We Found Love”, Drake featuring Rihanna cu “Take Care”, Gotye cu “Somebody That I Used To Know”, Katy Perry cu “Wide Awake” şi M.I.A. cu “Bad Girls”. Rihanna a mai fost nominalizată la categorii precum Cel mai bun videoclip al unei artiste, Cel mai bun clip pop, Cea mai bună coregrafie şi Cele mai bune efecte vizuale.

Drake, despre care s-a zvonit că a avut o relaţie cu Rihanna, a mai fost nominalizat la categorii precum Cel mai bun clip hip-hop, Cea mai bună regie artistică, Cea mai bună imagine şi Cel mai bun clip al unui artist. Katy Perry are, la rândul său, patru nominalizări, iar Beyonce, Coldplay, Frank Ocean şi M.I.A., câte trei nominalizări.

Lista de nominalizări la premiile MTV Video Music 2012:

Videoclipul Anului: Katy Perry - “Wide Awake”, Gotye - “Somebody That I Used To Know”, Rihanna - “We Found Love”, Drake featuring Rihanna - “Take Care”, M.I.A. - “Bad Girls”

Cel mai bun artist debutant: Fun. featuring Janelle Monae - “We Are Young”, Carly Rae Jepsen - “Call Me Maybe”, Frank Ocean - “Swim Good”, One Direction - “What Makes You Beautiful”, The Wanted - “Glad You Came”

Cel mai bun clip hip-hop: Childish Gambino - “Heartbeat”, Drake featuring Lil Wayne - “Hyfr”, Kanye West featuring Pusha T, Big Sean & 2 Chainz - “Mercy”, Jay Z şi Kanye West - “N**gas in Paris”, Nicki Minaj featuring 2 Chainz - “Beez in the Trap”

Cel mai bun clip al unui artist: Justin Bieber – “Boyfriend”, Frank Ocean - “Swim Good”, Drake featuring Rihanna - “Take Care”, Chris Brown - “Turn Up the Music”, Usher - “Climax”

Cel mai bun clip al unei artiste: Rihanna - “We Found Love”, Katy Perry - “Part of Me”, Beyonce – “Love on Top”, Nicki Minaj - “Starships”, Selena Gomez & The Scene – “Love You Like a Love Song”

Cel mai bun clip pop: One Direction – “What Makes You Beautiful”, Fun. featuring Janelle Monae – “We Are Young”, Rihanna – “We Found Love”, Justin Bieber – “Boyfriend”, Maroon 5 featuring Wiz Khalifa – “Payphone”

Cel mai bun clip rock: Coldplay – “Paradise”, The Black Keys – “Lonely Boy”, Linkin Park – “Burn It Down”, Jack White – “Sixteen Saltines”, Imagine Dragons – “It\'s Time”

Cel mai bun videoclip electronic dance: Duck Sauce – “Big Bad Wolf”, Calvin Harris - “Feel So Close”, Skrillex - “First of the Year (Equinox)”, Martin Solveig - “The Night Out”, Avicii – “Le7els”

Cel mai bun videoclip cu mesaj: Demi Lovato - “Skyscraper”, Rise Against - “Ballad of Hollis Brown”, Kelly Clarkson - “Dark Side”, Gym Class Heroes - “The Fighter”, K\'Naan featuring Nelly Furtado - “Is Anybody Out There?”, Lil Wayne - “How to Love”

Cea mai bună regie artistică: Katy Perry - “Wide Awake”, Drake featuring Rihanna - “Take Care”, Lana Del Rey - “Born to Die”, Regina Spektor - “All the Rowboats”, Of Monsters & Men - “Little Talks”

Cea mai bună coregrafie: Chris Brown - “Turn Up the Music”, Rihanna - “Where Have You Been”, Beyonce - “Countdown”, Avicii - “Le7els”, Jennifer Lopez featuring Pitbull - “Dance Again”

Cea mai bună imagine: M.I.A. - “Bad Girls”, Adele - “Someone Like You”, Drake featuring Rihanna - “Take Care”, Coldplay featuring Rihanna - “Princess of China”, Lana Del Rey - “Born to Die”

Cea mai bună regie: M.I.A. - “Bad Girls”, Duck Sauce – “Big Bad Wolf”, Coldplay featuring Rihanna - “Princess of China”, Frank Ocean – “Swim Good”, Jay Z şi Kanye West - “Otis”

Cel mai bun montaj: Beyonce – “Countdown”, A$AP Rocky - “Goldie”, Gotye + “Somebody That I Used to Know”, Jay Z şi Kanye West - “N**gas in Paris”, Kanye West featuring Pusha T, Big Sean and 2 Chainz - “Mercy”

Cele mai bune efecte vizuale: Katy Perry - “Wide Awake”, Rihanna - “Where Have You Been”, David Guetta featuring Nicki Minaj - “Turn Me On”, Linkin Park - “Burn It Down”.