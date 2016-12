Nominalizări la premiile Satellite 2011

Filmele ”War Horse” de Steven Spielberg şi ”Drive” au primit câte opt nominalizări la ediţia din 2011 a premiilor Satellite, decernate anual de International Press Academy (IPA), o asociaţie de jurnalişti specializaţi în domeniul entertainment. Ambele lungmetraje au fost nominalizate la categoria Cel mai bun film, alături de ”L’Artiste / The Artist”, ”The Descendants”, ”The Help”, ”Hugo”, ”Moneyball\", ”Midnight in Paris”, ”Shame” şi ”Tinker Tailor Soldier Spy”. Filmele ”The Descendants”, ”Shame” şi ”L’Artiste / The Artist” au primit câte şase nominalizări la premiile Satellite, în timp ce ”The Help” şi ”Hugo” de Martin Scorsese, au câte cinci nominalizări. Ryan Gosling şi Albert Brooks, actorii din filmul ”Drive”, în regia lui Nicolas Winding Refn, au fost nominalizaţi la categoriile Cel mai bun rol principal masculin, respectiv Cel mai bun rol secundar masculin. La categoria Cel mai bun rol principal masculin au mai fost nominalizaţi George Clooney în ”The Descendants”, Leonardo DiCaprio în ”J. Edgar”, Michael Fassbender în ”Shame”, Brendon Gleeson în ”The Guard”, Tom Hardy în ”Warrior”, Woody Harrelson în ”Rampart”, Gary Oldman în ”Tinker Tailor Soldier Spy”, Brad Pitt în ”Moneyball” şi Michael Shannon în ”Take Shelter”. Totodată, la categoria Cea mai bună actriţă au fost nominalizate Olivia Colman pentru ”Tyrannosaur”, Glenn Close în ”Albert Nobbs”, Viola Davis în ”The Help”, Vera Farmiga în ”Higher Ground”, Elizabeth Olsen în ”Martha Marcy May Marlene”, Meryl Streep în ”The Iron Lady”, Charlize Theron în ”Young Adult”, Emily Watson în ”Oranges & Sunshine”, Michelle Williams în ”My Week with Marilyn” şi Michelle Yeoh în ”The Lady”.

În secţiunea producţiilor de televiziune, dramele ”Justified”, ”Downton Abbey” şi ”Mildred Pierce” conduc în top cu câte patru nominalizări. ”Downton Abbey” şi ”Mildred Pierce” concurează cu ”Cinema Verite”, ”Page Eight”, ”Thurgood” şi ”Too Big to Fail” la premiul pentru Cea mai bună miniserie / Cel mai bun film de televiziune, în timp ce ”Justified” concurează cu ”Breaking Bad”, ”Boardwalk Empire”, ”Friday Night Lights”, ”Sons of Anarchy” şi ”Treme” la premiul pentru Cel mai bun serial de televiziune - dramă. Producţiile ”The Big C”, ”Community”, ”Episodes”, ”It\'s Always Sunny in Philadelphia”, ”Louis” şi ”Modern Family” vor concura la categoria Cel mai bun serial de comedie / musical. Vor primi premii speciale Mitzi Gaynor, Premiul Mary Pickford, Peter Bogdanovich, premiul Auteur, cineastul şi fotojurnalistul Tim Hetherington, Premiul Humanitarian, Jessica Lange pentru rolul episodic în serialul ”American Horror Story”, distribuţia filmului ”The Help” şi Paddy Considine, pentru debut în ”Tyrannosaur”. Cea de-a 16-a gală premiilor Satellite va avea loc pe 18 decembrie, la Beverly Hills Hotel din Los Angeles.