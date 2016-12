Nominalizări la Rock and Roll Hall of Fame

Trupele Guns N\' Roses şi The Cure, alături de Joan Jett şi The Small Faces se numără printre artiştii nominalizaţi să fie admişi, anul viitor, în Rock and Roll Hall of Fame. Guns N\' Roses a fost una dintre cele mai populare trupe de hard rock din istorie, în timp ce britanicii de la The Cure sunt consideraţi pionieri ai rock-ului alternativ. Americanca Joan Jett este cunoscută în special pentru piesa ”I Love Rock \'n\' Roll”, iar trupa britanică The Small Faces, în care au activat, printre alţii, Rod Stewart şi Ronnie Wood, se numără printre numele emblematice ale anilor \'60-\'70.

Noii artişti admişi în Rock and Roll Hall of Fame vor fi anunţaţi la 14 aprilie 2012. Anul acesta, în Hall of Fame au intrat americanii Neil Diamond, Alice Cooper şi Tom Waits. Rock and Roll Hall of Fame este un muzeu aflat în oraşul american Cleveland şi dedicat celor mai influenţi artişti din istoria muzicii. Criteriul minim pentru intrarea în Rock and Roll Hall of Fame este ca artistul să aibă cel puţin 25 de ani de carieră de la lansarea primului album. De selectarea şi evaluarea candidaturilor se ocupă un grup de 500 de experţi iar acceptarea în galeria legendelor muzicii se oficializează prin expunerea unei imagini în muzeu.