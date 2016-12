Nominalizările la Globul de Aur

Ediţia din 2013 ar putea consemna un mare triumf în cariera lui Nicole Kidman, care a primit două nominalizări la Globul de Aur. De altfel, artiştii australieni au mare succes, fiind nominalizaţi şi conaţionalii săi Naomi Watts, cea mai bună prietenă a lui Nicole Kidman şi Hugh Jackman. Nicole Kidman a fost nominalizată pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru prestaţia din “The Paperboy”, un film care conţine o scenă controversată în care actriţa urinează pe piciorul lui Zac Efron, dar şi pentru Cea mai bună actriţă în rol principal într-o producţie TV, pentru portretizarea scriitoarei Martha Gellhorn în “Hemingway & Gellhorn”. Naomi Watts a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, pentru “The Impossible”, iar Hugh Jackman, la categoria Cel mai bun actor în rol principal într-o comedie sau musical, pentru rolul Jean Valjean din “Les Miserables / Mizerabilii”.

Decernarea premiilor Globul de Aur, de către Asociaţia Presei Străine de la Los Angeles, reprezintă un indicator înaintea galei Oscar, iar nominalizarea regizorilor Ben Affleck pentru “Argo”, Quentin Tarantino pentru ”Django Unchained”, Ang Lee pentru “Life of Pi / Viaţa lui Pi”, Steven Spielberg pentru “Lincoln” şi Kathryn Bigelow pentru “Zero Dark Thirty”, îi desemnează pe toţi ca favoriţi la cele mai importante premii. În ceea ce priveşte producţia de televiziune, serialele “Breaking Bad”, “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, “Downton Abbey”, “Homeland” şi “The Newsroom / Redacţia” au fost nominalizate pentru Cel mai bun serial dramatic, în timp ce “The Big Bang Theory”, “Episodes / Episoade”, “Girls”, “Modern Family” şi “Smash”, pentru Cel mai bun serial comic sau musical. Cea de-a 70-a ediţie a ceremoniei va avea loc pe 13 ianuarie 2013, la Los Angeles.

Lista completă a nominalizărilor:

Cea mai bună comedie: “Moonrise Kingdom” de Wes Anderson, ”The Best Exotic Marigold Hotel” de John Madden, ”Salmon Fishing in the Yemen” de Lasse Hallstrom, ”Silver Linings Playbook” de David O. Russell, ”Les Miserables” de Tom Hooper

Cea mai bună dramă: ”Argo” de Ben Affleck, ”Django Unchained” de Quentin Tarantino, ”Life of Pi” de Ang Lee, ”Lincoln” de Steven Spielberg, ”Zero Dark Thirty”de Kathryn Bigelow

Cea mai bună regie: Steven Spielberg pentru ”Lincoln”, Ang Lee pentru ”Life of Pi”, Quentin Tarantino pentru ”Django Unchained”, Kathryn Bigelow pentru ”Zero Dark Thirty” şi Ben Affleck, pentru ”Argo”

Cel mai bun actor în rol principal dramatic: Daniel Day-Lewis pentru “Lincoln”, Richard Gere pentru “Arbitrage”, John Hawkes pentru “The Sessions”, Joaquin Phoenix pentru “The Master”, Denzel Washington pentru “Flight”

Cea mai bună actriţă în rol principal dramatic: Marion Cotillard pentru “De rouille et d\'os / Rust and Bone”, Jessica Chastain pentru “Zero Dark Thirty”, Naomi Watts pentru “The Impossible”, Rachel Weisz pentru “The Deep Blue Sea”, Helen Mirren pentru “Hitchcock”

Cel mai bun actor în rol princpal în comedie sau musical: Hugh Jackman pentru “Les Miserables”, Bradley Cooper pentru “Silver Linings Playbook”, Jack Black pentru “Bernie”, Ewan McGregor pentru “Salmon Fishing in the Yemen”, Bill Murray pentru “Hyde Park on Hudson”

Cea mai bună actriţă în rol principal în comedie sau musical: Jennifer Lawrence pentru “Silver Linings Playbook”, Meryl Streep pentru “Hope Springs”, Judi Dench pentru “The Best Exotic Marigold Hotel”, Maggie Smith pentru “Quartet”, Emily Blunt pentru “Salmon Fishing in the Yemen”

Cel mai bun serial dramatic: “Breaking Bad”, “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, “Downton Abbey”, “Homeland”, “The Newsroom / Redacţia”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic: Steve Buscemi pentru “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, Bryan Cranston pentru “Breaking Bad, Jeff Daniels pentru “The Newsroom / Redacţia”, Jon Hamm pentru “Mad Men / Nebunii de pe Wall Street”, Damian Lewis pentru “Homeland”

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic: Connie Britton pentru “Nashville”, Claire Danes pentru “Homeland”, Glenn Close pentru “Damages / Pagube şi interese”, Michelle Dockery pentru “Downton Abbey”, Julianna Margulies pentru “The Good Wife / Soţia perfectă”

Cel mai bun serial de comedie sau musical: “The Big Bang Theory”, “Episodes / Episoade”, “Girls”, “Modern Family”, “Smash”

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie sau musical: Zooey Deschanel pentru “New Girl”, Lena Dunham pentru “Girls”, Tina Fey pentru “30 Rock”, Amy Poehler pentru “Parks and Recreation”, Julia Louis-Dreyfus pentru “Veep”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie sau musical: Alec Baldwin pentru “30 Rock”, Don Cheadle pentru “House of Lies”, Matt LeBlanc pentru “Episodes / Episoade”, Louis C.K. pentru “Louie”, Jim Parsons pentru “The Big Bang Theory”