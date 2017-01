Nominalizările la Oscaruri provoacă polemică la Hollywood

Academia americană de film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS) s-a confruntat cu critici puternice în urma selecției pentru premiile Oscar de anul acesta. Academia este acuzată de rasism și sexism, pentru că nu a fost reținut niciun actor sau actriță de culoare la principalele categorii referitoare la actori și nicio femeie la categoriile regie și scenariu. Președinta Academiei, Cheryl Boone Isaacs, a declarat că ar dori să vadă mai multă diversitate în nominalizările la Oscar, dar în același timp a spus că este mândră de cei nominalizați și că organismul de selecție a făcut progrese în ceea ce privește diversitatea. Cheryl Boone Isaacs, care este primul președinte afro-american al Academiei, a declarat pentru Associated Press că "organizația este angajată să caute diversitatea de voce și opinie". "În ultimii doi ani, am făcut pași mai mari decât oricând în trecut spre a deveni o organizație mai diversă și globală prin admiterea de noi membri și a unor clase mai cuprinzătoare de membri'', a spus ea, adăugând că i-ar plăcea să vadă o diversitate și mai mare în rândul celor nominalizați. După anunțarea nominalizărilor, oamenii și-au exprimat nemulțumirea folosind hashtag-ul "OscarsSoWhite" (Oscaruri atât de albe).