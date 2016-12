Nominalizările la premiile Cesar 2011

Unele din filmele şi artiştii nominalizaţi pentru a 36-a ceremonie de decernare a premiilor Cesar, recompensele anuale ale cinematografiei franceze, vor avea vineri seară momentul lor de glorie. Ediţia din acest an are loc pe 25 februarie, la Teatrul Châtelet din Paris. Premiul pentru Cel mai bun film şi dispută filmele „Des Hommes et des Dieux” de Xavier Beauvois, „L\'Arnacoeur” de Pascal Chaumeil, „Gainsbourg (Vie héroique)” de Joann Sfar, „Mammuth” semnat de Gustave Kervern, „Le Nom des Gens” de Michel Leclerc, „The Ghost Writer” de Roman Polanski şi „Tournée” de Mathieu Amalric. La categoria Cel mai bun film străin au fost nomnalizate producţiile „Les Amours imaginaires” de Xavier Dolan, „Bright Star” de Jane Campion, „Dans ses yeux” de Juan José Campanella, „Illégal” de Olivier Masset-Depasse, „Inception / Începutul” de Christopher Nolan, „Invictus” de Clint Eastwood şi „The Social Network / Reţeaua de socializare” de David Fincher.

Trofeul pentru Cel mai bun regizor i-ar putea reveni lui Mathieu Amalric pentru „Tournée”, lui Olivier Assayas pentru „Carlos, le film”, lui Xavier Beauvois pentru „Des Hommes et des Dieux”, lui Bertrand Blier pentru „Le Bruit des glaçons” sau lui Roman Polanski pentru „The Ghost Writer”. Titlul de Cea mai bună actriţă este disputat de Isabelle Carré în „Les émotifs anonymes”, de Catherine Deneuve în „Potiche”, de Sara Forestier în „Le Nom des Gens”, de Charlotte Gainsbourg în „L\'Arbre” sau de Kristin Scott-Thomas în „Elle s\'appelait Sarah”. La categoria Cel mai bun actor au fost nominalizaţi Lambert Wilson pentru rolul din „Des Hommes et des Dieux”, Gérard Depardieu pentru „Mammuth”, Romain Duris pentru „L\'Arnacoeur”, Eric Elmosnino pentru „Gainsbourg (Vie héroique)” şi Jacques Gamblin pentru „Le Nom des Gens”.