Nominalizările la premiile Goya

Lungmetrajul ”Balada Triste De Trompeta”, regizat de Alex De La Iglesia, a primit 15 nominalizări la premiile Goya, cele mai înalte distincţii din cinematografia spaniolă, au anunţat reprezentanţii Academiei de Film spaniole. Filmul este o dramă care prezintă diverse întâmplări din vieţile membrilor unei trupe de circ din anii ’70. Deşi a fost întâmpinat cu reticenţă de criticii de specialitate, acest lungmetraj a primit premiul pentru regie la Festivalul de la Veneţia din 2010.

Pe locul al doilea în topul nominalizărilor s-a clasat drama ”Pa Negre”, regizată de Agusti Villaronga, selectată la 14 categorii de premii. Filmul, despre un băiat care a descoperit o serie de secrete întunecate în provincia Catalunia, după Războiul Civil din Spania, a fost proiectat în competiţia Festivalului de la San Sebastian de anul trecut. Lungmetrajul ”También la lluvia / Even The Rain”, regizat de Iciar Bollain, cu Gael Garcia Bernal şi Luis Tosar în rolurile principale, care reprezintă propunerea Spaniei la premiul Oscar din acest an, la categoria Cel mai bun film străin, a primit 13 nominalizări. Pe locurile următoare în topul nominalizărilor s-au clasat ”Burried”, regizat de Rodrigo Cortes, cu zece nominalizări, ”Biutiful”, regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu, cu opt nominalizări, ”Lope”, regizat de Andrucha Waddington, cu şapte nominalizări şi ”Habitación en Roma / Room In Rome” de Julio Medem, cu patru nominalizări.

Producţiile ”Pa Negre”, ”También la lluvia / Even The Rain”, ”Balada Triste De Trompeta” şi ”Buried” vor concura la categoria Cel mai bun film. Cineaştii care semnează cele patru pelicule vor concura la categoria Cel mai bun regizor. La categoria Cel mai bun actor au fost nominalizaţi Javier Bardem pentru ”Biutiful”, Ryan Reynolds pentru ”Buried”, Luis Tosar pentru ”También la lluvia / Even The Rain” şi Antonio De La Torre pentru ”Balada Triste De Trompeta”. La categoria Cea mai bună actriţă au fost nominalizate Elena Anaya pentru ”Habitación en Roma / Room In Rome”, Emma Suárez pentru ”La mosquitera”, Belén Rueda pentru ”Los ojos de Julia” şi Nora Navas pentru ”Concha de plata”.

Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul celei de-a 25-a gale Goya, care va avea loc la Madrid,pe data de 13 februarie.