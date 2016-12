Nominalizările la premiile MTV Movie 2013

Organizatorii ceremoniei MTV Movie Awards au anunţat nominalizările pentru cea de-a 22-a ediţie, ce va avea loc pe 14 aprilie, la Los Angeles. Lungmetrajul ”Django Unchained / Django dezlănţuit”, de Quentin Tarantino şi comedia ”Ted”, de Seth MacFarlane au primit cele mai multe nominalizări, câte şapte. În topul producţiilor care au primit cele mai multe nominalizări urmează comedia cu accente dramatice ”Silver Linings Playbook / Scenariu pentru final fericit” cu şase şi cel mai recent film din seria ”Batman”, intitulat ”The Dark Knight Rises”, cu cinci.

Filmele ”The Avengers / Răzbunătorii”, ”The Perks Of Being A Wallflower”, ”Pitch Perfect” şi ”Skyfall / 007: Coordonata Skyfall” au obţinut câte patru nominalizări. Rebel Wilson, nominalizată la categoriile Cea mai bună actriţă şi Cel mai bun artist debutant, pentru rolul Fat Amy din filmul ”Pitch Perfect”, va prezenta gala de decernare a premiilor MTV Movie 2013, alături de Will Ferrell, care va primi Comedic Genius Awards, un trofeu aflat la ediţia sa inaugurală. La categoria Cel mai bun film au fost nominalizate producţiile ”Django Unchained”, ”Ted”, ”Silver Linings Playbook”, ”The Avengers” şi ”The Dark Knight Rises”. La categoria Cel mai bun actor vor concura Ben Affleck (”Argo”), Bradley Cooper (”Silver Linings Playbook”), Daniel Day-Lewis (”Lincoln”), Jamie Foxx (”Django Unchained”) şi Channing Tatum (”Magic Mike”). La categoria Cea mai bună actriţă au fost nominalizate Anne Hathaway (”Les Miserables”), Mila Kunis (”Ted”), Jennifer Lawrence (”Silver Linings Playbook”), Emma Watson (”The Perks of Being a Wallflower”) şi Rebel Wilson (”Pitch Perfect”).