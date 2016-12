Nominalizările la premiile NME 2013

Formaţia The Rolling Stones şi cântăreaţa M.I.A. se numără printre artiştii cu cele mai multe nominalizări la premiile NME 2013, în timp ce premierul britanic, David Cameron, concurează la premiul pentru personajul negativ al anului. Gala premiilor NME va avea loc pe 27 februarie, la Londra. Câştigătorii trofeelor decernate pentru cele 22 de categorii vor fi votaţi de fanii muzicii din întreaga lume.

Veteranii de la The Rolling Stones conduc în topul nominalizărilor, cu patru nominalizări: cea mai bună trupă live, cea mai bună carte, momentul muzical al anului şi cel mai bun film despre muzică. Cântăreaţa M.I.A are, de asemenea, patru nominalizări, la categoriile cea mai bună piesă, cel mai bun videoclip, cel mai mare hit dance şi cea mai bună pagină de Twitter.

Pe lista nominalizaţilor se află Arctic Monkeys, David Bowie, The Maccabees, Biffy Clyro, Kasabian, Blur, Foals, Jake Bugg, Alt J. Harry Styles şi David Cameron se întrec pentru titlul de personajul negativ al anului, alături de Psy, Skrillex, Fred Macpherson şi Azealia Banks, în timp ce David Bowie, Bradley Wiggins, Pussy Riot, Barack Obama, Frank Ocean şi Dave Grohl sunt nominalizaţi la titlul de eroul anului. La categoria cea mai bună trupă live, The Rolling Stones concurează cu The Maccabees, The Cribs, Blur, Biffy Clyro şi Foals Music. La categoria evenimentul muzical al anului sunt nominalizate revenirea lui David Bowie, concertul formaţiei The Stone Roses din Heaton Park, ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Londra 2012, concertul The Rolling Stones de la O2 Arena din Londra, concertul ”secret” Green Day de la Reading Festival şi ”rugăciunea punk” a trupei Pussy Riot. La categoria cea mai proastă evoluţie sunt nominalizaţi One Direction, Muse, Mumford & Sons, Alt-J, Justin Bieber şi Ed Sheeran.