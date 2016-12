Nominalizările la premiile Saturn

Filmul ”The Hobbit: An Unexpeted Journey / Hobbitul: O călătorie neaşteptată” a primit nouă nominalizări la cea de-a 39-a gală a premiilor Saturn. În topul peliculelor care au primit cele mai multe nominalizări urmează ”Life of Pi / Viaţa lui Pi” cu opt şi ”Skyfall / 007: Coordonata Skyfall” cu şapte. Lungmetrajul ”The Hobbit: An Unexpeted Journey / Hobbitul: O călătorie neaşteptată”, regizat de Peter Jackson, a cărui acţiune este plasată anterior celei din trilogia ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, va concura la categoria Cel mai bun film fantastic, alături de lungmetrajele ”The Amazing Spider-Man / Uimitorul Om-Păianjen”, ”Life of Pi / Viaţa lui Pi” şi ”Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător”.

La categoria Cel mai bun film SF au fost nominalizate producţiile ”The Avengers / Răzbunătorii”, ”Chronicle / Cronici”, ”Cloud Atlas / Atlasul norilor”, ”The Hunger Games / Jocurile foamei”, ”Looper / Asasin în viitor” şi ”Prometheus”. Peter Jackson a fost nominalizat la categoria Cel mai bun regizor, alături de Christopher Nolan pentru ”The Dark Knight Rises / Cavalerul negru: Legenda renaşte”, Joss Whedon pentru ”The Avengers / Răzbunătorii” şi Ang Lee pentru ”Life of Pi / Viaţa lui Pi”. ”Argo” şi ”Zero Dark Thirty”, nominalizate la premiile Oscar la categoria Cel mai bun film, au fost nominalizate în mod surprinzător la categoria Cel mai bun film horror / thriller, alături de lungmetrajele ”The Impossible / Paradisul spulberat”, ”The Woman in Black / Femeia în negru”, ”Seven Psychopaths / Şapte psihopaţi şi un câine” şi ”The Cabin in the Woods / Cabana din pădure”. Şi musicalul ”Les Miserables” a fost nominalizat, la fel de surprinzător, la categoria Cel mai bun film de acţiune sau aventuri. Celelalte pelicule nominalizate la această categorie sunt ”The Bourne Legacy / Moştenirea lui Bourne”, ”The Dark Knight Rises / Cavalerul negru: Legenda renaşte”, ”Django Unchained / Django dezlănţuit”, ”Skyfall / 007: Coordonata Skyfall” şi ”Taken 2 / Teroare în Istanbul”.

În domeniul producţiilor de televiziune, serialul ”Fringe” a primit şase nominalizări, fiind urmat în topul producţiilor TV cu cele mai multe nominalizări de serialul ”Dexter” cu cinci selecţii. Serialele ”Breaking Bad”, ”Falling Skies”, ”Revolution” şi ”The Walking Dead” se află şi ele printre producţiile considerate favorite.

Premiile Saturn au fost create în anul 1972, de Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror din SUA, pentru recompensarea valorii producţiilor SF, fantasy şi horror. Aceste premii vor fi decernate în luna iunie, la Hollywood. Locul şi data la care va avea loc ceremonia vor fi anunţate în săptămânile viitoare.