Nominalizările la Premiile Spirit Independent

Filmele “Ballast” şi “Frozen River” au obţinut cîte şase nominalizări la Premiile Spirit Independent, premii acordate de producătorii independenţi de film din SUA reprezentanţilor cinematografiei care nu lucrează cu marile studiouri de la Hollywood. Filmele independente cu buget mic au fost preferate în acest an de juriul însărcinat cu alegerea nominalizaţilor, trezind un interes mult mai mare decît o serie de producţii independente realizate cu bugete importante.

Lungmetrajele “Wendy şi Lucy”, regizat de Kelly Reichardt, “Ballast”, în regia lui Lance Hammer, cîştigătorul Festivalului de la Sundance şi “Frozen River”, regizat de Courtney Hunt, sînt cele trei producţii realizate cu micro-bugete, de sub 500.000 de dolari, care au fost nominalizate la categoria Cel mai bun film. Celelalte două filme nominalizate la această categorie sînt “The Wrestler” regizat de Darren Aronofsky şi “Rachel Getting Married” în regia lui Jonathan Demme. Filmul “Milk” în regia lui Gus Van Sant a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun actor, pentru prestaţiile lui Sean Penn şi James Franco şi Cel mai bun scenariu, pentru Dustin Lance Black. Lance Hammer pentru “Ballast”, Courtney Hunt pentru “Frozen River”, Jonathan Demme pentru “Rachel Getting Married”, Tom McCarthy pentru “The Visitor” şi Ramin Bahrani pentru “Chop Shop” îşi dispută premiul la categoria Cel mai bun regizor. Mickey Rourke, starul din “Wrestler”, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor, alături de Javier Bardem pentru rolul din “Vicky Cristina Barcelona”, Richard Jenkins pentru “The Visitor” sau Jeremy Renner şi Anthony Mackie pentru “The Hurt Locker. Anne Hathaway pentru rolul din “Rachel Getting Married”, Summer Bishil pentru “Towelhead”, Melissa Leo pentru “Frozen River”, Tarra Riggs pentru “Ballast” şi Michelle Williams pentru “Wendy and Lucy” au fost nominalizate la categoria Cel mai bun rol principal feminin. Totodată, producţiile “În clasă” de Laurent Cantet, premiat cu Palme d\'Or la Cannes, “Hunger” de Steve McQueen, “Gomorra” de Matteo Garrone, “Cuscus cu chefal” de Abdellatif Kechiche şi “Silent Light” de Carlos Reygadas, concurează la categoria Cel mai bun film străin. Premiul Robert Altman, acordat pentru regizor, director de casting şi distribuţie, a fost acordat filmului “Synecdoche, New York”, filmul de debut al lui Charlie Kaufman, în care au jucat Philip Seymour şi Catherine Keener.

Nominalizările la Premiile Spirit Independent sînt un barometru important pentru filmele de artă independente şi / sau cu bugete mici care vor concura pentru marile premii de la Hollywood, de tipul Globul de Aur sau Oscar. Decernarea premiilor va avea loc pe 21 februarie 2009, în Santa Monica, cu o zi înainte de decernarea premiilor Oscar.

Unul din filmele-revelaţie ale anului trecut este, fără îndoială, “Frozen River”, în regia lui Courtney Hunt, care a fost marele cîştigător al celei de-a 18-a ediţii a Gotham Independent Film Awards, obţinînd, marţi seară, la New York, două dintre prestigioasele distincţii acordate de cinematografia americană independentă, printre care şi cea pentru cel mai bun film. La categoria Cel mai bun film au mai concurat ”The Wrestler” de Darren Aronofsky, cîştigător al Leului de Aur la Veneţia, ”Synecdoche, New York” de Charlie Kaufman, ”The Visitor” de Tom McCarthy şi ”Ballast” de Lance Hammer. Cel de-al doilea premiu primit de ”Frozen River” i-a revenit Melissei Leo, la categoria cel mai bun actor debutant. Filmul ”Ballast”, preferatul acestei ediţii, după ce a obţinut patru nominalizări, nu a cîştigat decît premiul pentru cel mai bun regizor debutant, atribuit lui Lance Hammer. Drama prezintă povestea unei familii din Mississippi zdruncinată de o sinucidere. Premiul Gotham pentru cel mai bun colectiv de actori a revenit ex-aequo producţiilor ”Synecdoche, New York” de Charlie Kaufman, pentru Philip Seymour Hoffman, Samantha Morton, Michelle Williams, Catherine Keener, Emily Watson, Dianne Wiest, Jennifer Jason Leigh, Hope Davis, Tom Noonan şi ”Vicky Cristina Barcelona” de Woody Allen, pentru Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem şi Penelope Cruz. Premiul pentru Cel mai bun documentar a revenit producţiei ”Trouble the Water” de Tia Lessin şi Carl Deal. ”Sita Sings the Blues” de Nina Paley a primit premiul pentru Cel mai bun film care nu rulează într-un cinematograf din apropiere. La ediţia din acest an a premiilor Gotham au fost onoraţi actriţa spaniolă Penelope Cruz, producătoarea Sheila Nevins, actorul Mario Van Peebles şi regizorul american Gus Van Sant.

Odată cu acestă ediţie, evenimentul şi-a schimbat numele, din Gotham Awards în Gotham Independent Film Awards. Totodată, prin evitarea selectării unor filme provenite de la mari distribuitori, comitetul care se ocupă de nominalizări a evitat şi controverse precum cea care a apărut în urmă cu doi ani, cînd cîteva superproducţii, precum ”Cîrtiţa” lui Martin Scorsese, au concurat împotriva unor filme independente cu buget redus. Premiile Gotham sînt decernate anual de Independent Feature Project, o organizaţie nonprofit fondată în anul 1979, care sprijină realizatorii de film independenţi. Premiile pot oferi fanilor indicaţii despre cele mai bune filme independente care s-ar putea afirma în sezonul de premii de la Hollywood, care s-a deschis săptămîna aceasta.