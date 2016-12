Nominalizările la Primetime Emmy Awards 2011

Serialele “Mad Men / Nebunii de pe Wall Street” şi “Modern Family” se numără printre producţiile cu cele mai multe nominalizări la Primetime Emmy Awards din acest an, considerate unele dintre cele mai prestigioase distincţii din industria de televiziune. Producţia “Mad Men / Nebunii de pe Wall Street”, recompensată deja cu trei premii Emmy la categoria Cel mai bun serial dramatic, a primit în acest an 19 nominalizări, inclusiv la aceeaşi categorie menţionată, dar şi la categoriile de interpretare, graţie celor două staruri din distribuţie, John Hamm şi Elisabeth Moss. Serialul ”Modern Family”, produs de postul ABC, învingător anul trecut la categoria Cel mai bun serial de comedie, a primit în acest an 17 nominalizări, inclusiv la categoriile de interpretare, graţie actorilor Ty Burrell, Julie Bowen şi Sofia Vergara. Celelalte producţii de televiziune care concurează la categoria Cel mai bun serial dramatic sunt “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City” şi “The Good Wife / Soţia perfectă”, “Game of Thrones / Urzeala Tronurilor”, “Dexter” şi “Friday Night Lights”. La categoria Cel mai bun serial de comedie au mai fost nominalizate producţiile “30 Rock”, “Parks and Recreation”, “Glee”, “The Big Bang Theory / Teoria Big Bang” şi “The Office / La birou”. Miniseria “Mildred Pierce”, produsă de HBO, a primit cele mai multe nominalizări anul acesta, nu mai puţin de 21, inclusiv pentru două dintre actriţele din distribuţia serialului, Kate Winslet şi Evan Rachel Wood.

La categoria Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic concurează Elisabeth Moss pentru rolul din “Mad Men / Nebunii de pe Wall Street”, Connie Britton pentru “Friday Night Lights”, Mariska Hargitay pentru “Law & Order: Special Victims Unit / Lege şi ordine: Brigada specială”, Mireille Enos pentru ”The Killing”, Julianna Margulies pentru “The Good Wife / Soţia perfectă” şi Kathy Bates pentru “Harry\'s Law”. Tina Fey din “30 Rock” va concura din nou la categoria Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie, alături de Edie Falco din “Nurse Jackie / Sora Jackie”, Laura Linney cu rolul din “The Big C”, Amy Poehler din “Parks and Recreation”, Melissa McCarthy din ”Mike & Molly” şi Martha Plimpton din “Raising Hope”. Dintre actori, câţiva foşti nominalizaţi ai ediţiilor precedente, printre care se numără Hugh Laurie din serialul “House M.D. / Dr. House”, Jon Hamm din “Mad Men / Nebunii de pe Wall Street” şi Michael C. Hall din “Dexter”, vor concura din nou la categoria Cel mai bun rol masculin într-un serial dramatic, alături de Steve Buscemi din “Boardwalk Empire / Imperiul din Atlantic City”, Kyle Chandler din “Friday Night Lights” şi Timothy Olyphant din “Justified”. Alec Baldwin cu rolul din “30 Rock” şi Steve Carrell din “The Office” se află printre nominalizaţii categoriei Cel mai bun actor într-un serial de comedie alături de Matt LeBlanc din “Episodes”, Jim Parsons şi Johnny Galecki din “The Big Bang Theory / Teoria Big Bang” şi Louis C. K. din “Louie”.

Cea de-a 63-a gală Primetime Emmy Awards va avea loc la Los Angeles, pe data de 18 septembrie. Gala va fi prezentată de Jane Lynch, starul serialului “Glee”. Premiile Primetime Emmy sunt acordate de Academy of Television Arts & Sciences, recompensând excelenţa programelor de televiziune americane difuzate în prime time. Decernate în premieră în anul 1949, distincţiile au fost mult timp cunoscute sub denumirea de premiile Emmy, până la apariţia Daytime Emmy Awards, acordate pentru prima oară în anii ’70, iar cuvântul primetime a fost atunci adăugat în titulatura lor oficială, pentru a elimina posibilitatea unor confuzii între cele două trofee. Premiile Primetime Emmy se acordă, în general, în duminica ce precede debutul sezonului de toamnă la televiziunile americane. Gala este difuzată, prin rotaţie, de cele patru posturi de televiziune majore din SUA, CBS, ABC, NBC şi FOX.