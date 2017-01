Nominalizările Premiilor Academiei Britanice de Film şi Televiziune

Cu nominalizări la 14 categorii, printre care pentru cel mai bun film, actor, actriţă şi regizor, filmul “Atonement” domină cursa pentru premiile Academiei Britanice de Film şi Televiziune (BAFTA). “Atonement” a obţinut, duminică, prestigiosul trofeu pentru cea mai bună dramă în cadrul ediţiei din acest an a premiilor Globul de Aur. Decernarea premiilor va avea loc pe 10 februarie, la Royal Opera House din Londra. Evenimentul este sponsorizat de compania de telefonie mobilă Orange.

Filmul “No Country for Old Men” al fraţilor Joel şi Ethan Coen a obţinut nouă nominalizări, printre care pentru cel mai bun regizor şi trei pentru actori în rol secundar: Javier Bardem, Tommy Lee Jones şi Kelly Macdonald. “There Will Be Blood” a obţinut tot nouă nominalizări, printre care la categoria pentru cel mai bun actor, pentru Daniel Day-Lewis. La categoria cel mai bun film, “Atonement” concurează cu “There Will Be Blood”, “No Country for Old Men”, “American Gangster” şi “The Lives of Others”. În categoria separată cel mai bun film britanic, acelaşi “Atonement” are ca rivali “The Bourne Ultimatum”, “Eastern Promises”, “This is England” şi “Control”. La categoria cel mai bun actor vor concura James McAvoy pentru “Atonement”, Daniel Day-Lewis, George Clooney pentru “Michael Clayton”, Viggo Mortensen pentru “Eastern Promises” şi regretatul Ulrich Muhe pentru “The Lives of Others”. Cea mai bună actriţă va fi desemnată dintre Keira Knightley pentru rolul din “Atonement”, Cate Blanchett pentru “Elizabeth: The Golden Age”, Julie Christie pentru “Away from Her”, Marion Cotillard pentru “La Vie En Rose” şi Ellen Page din “Juno”.

Nominalizările la categoria film străin într-o altă limbă decît engleza au fost anunţate pentru prima dată mai înainte decît celelalte categorii. Cele cinci filme nominalizate sînt “Lust, Caution” al lui Ang Lee, “La Vie En Rose” al lui Olivier Dahan, “Le Scaphandre et le Papillon” al lui Julian Schnabel, “The Kite Runner”, al lui Marc Forster şi “The Lives of Others” al lui Florian Henckel von Donnersmarck. “Ratatouille”, “Shrek al Treilea” şi “Simpsonii – filmul” au fost nominalizate la premiul pentru cel mai bun lungmetraj animat. Steven Zailian pentru “Gangster american”, Diablo Cody pentru “Juno”, Florian Henckel von Donnersmarck pentru “Viaţa celorlalţi”, Tony Gilroy pentru “Michael Clayton” şi Shane Meadows pentru “This Is England” îşi dispută premiul pentru cel mai bun scenariu original, în timp ce Christopher Hampton pentru “Atonement”, Ronald Harwood pentru “Le scaphandre et le papillon”, David Benioffpentru “Vînătorii de zmeie”, Joel şi Ethan Coen “Nu există ţară pentru bătrîni” şi Paul Thomas Anderson pentru “There Will Be Blood” concurează pentru premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat. Premiul pentru realizări excepţionale Carl Foreman, acordat unui regizor, scenarist sau producător britanic debutant în lung-metraj, este disputat de Chris Atkins pentru regie/ scenariu pentru “Taking Liberties”, Mia Bays, producător pentru “Scott Walker: 30 Century Man”, Sarah Gavron, regizor al “Brick Lane\", Matt Greenhalgh, scenarist pentru “Control”, Andrew Piddington, regizor/ scenarist al “The Killing of John Lennon”.